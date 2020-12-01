Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

Телеведуча Христина Шапран живе з ВІЛ чотири роки, а 22-річний підприємець Данило Столбунов - від народження. Вони - одні з 250 тисяч українців, які, за даними Центру громадського здоров'я, інфіковані ВІЛ. 80 тисяч із цього числа навіть не знають про свою хворобу, а багато хто приховує її через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться у відео DW: