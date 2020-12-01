Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.
Телеведуча Христина Шапран живе з ВІЛ чотири роки, а 22-річний підприємець Данило Столбунов - від народження. Вони - одні з 250 тисяч українців, які, за даними Центру громадського здоров'я, інфіковані ВІЛ. 80 тисяч із цього числа навіть не знають про свою хворобу, а багато хто приховує її через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться у відео DW:
Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.
Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.