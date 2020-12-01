 Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2020

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Політика й суспільство

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.

Deutschland Aidshilfe in Frankfurt am Main

Як жити з ВІЛ в Україні?

Телеведуча Христина Шапран живе з ВІЛ чотири роки, а 22-річний підприємець Данило Столбунов - від народження. Вони - одні з 250 тисяч українців, які, за даними Центру громадського здоров'я, інфіковані ВІЛ. 80 тисяч із цього числа навіть не знають про свою хворобу, а багато хто приховує її через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться у відео DW:

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Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.  

Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.  

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