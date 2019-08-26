Вашингтон стверджує, що іранський танкер доставив нафту в Сирію

Сполучені Штати мають докази того, що іранський танкер Adrian Darya 1 доставив нафту в Сирію. Про це в четвер, 12 вересня, заявила представниця американського Держдепартаменту Морган Ортагус. Таким чином, Іран порушив обіцянку, що не вчинятиме таких дій.

"Так, іранський режим здійснив поставку нафти Сирії", - повідомила Ортагус. На запитання журналістів, чи є у США докази, вона зазначила: "Я б не стала говорити все це, якби не було", цитує агентство Reuters.

Британське МЗС 10 серпня заявило, що нафту з танкера було продано Сирії і Тегеран порушив взяте зобов'язання. Іранського посла в Лондоні було викликано до МЗС. Він натомість запевнив, що нафту було продано в морі приватному покупцю.

Іранський танкер, котрий раніше мав назву Grace 1, утримували протягом шести тижнів у Гібралтарі через нібито порушення санкцій ЄС щодо Сирії. Він залишив цю британську заморську територію після письмових обіцянок Ірану, що 2,1 мільйона барелів нафти з танкера не будуть доставлені до Сирії.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео тоді різко розкритикував рішення влади Гібралтару звільнити іранський супертанкер. Керівник Державного департаменту США вказав на те, що отримані від продажу нафти Іраном кошти підуть на фінансування іранського "Корпусу вартових ісламської революції".

У липні влада британської заморської території Гібралтар затримала супертанкер, що тоді називався Grace 1 та перевозив 2,1 мільйона барелів нафти вартістю понад 140 мільйонів доларів США. Влада Великобританії обґрунтувала арешт судна підозрою у тому, що нафту на ньому планували доставити на нафтопереробний завод в Сирії, а це є порушенням санкцій ЄС, запроваджених проти режиму Башара Асада. На момент арешту судно ходило під прапором Панами.

У середині серпня Верховний суд Гібралтару оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії. Пізно ввечері 18 серпня судно, що підняло прапор Ірану та змінило назву на Adrian Darya 1, знялося з якоря в Гібралтарі.