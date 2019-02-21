Вашингтон обіцяє мільйон доларів за інформацію про сина Бен Ладена

Сполучені Штати Америки у четвер, 28 лютого, запропонували винагороду у розмірі одного мільйона доларів за інформацію, яка дозволить встановити місцеперебування Хамзи Бен Ладена, сина колишнього лідера екстремістського угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена, ліквідованого американськими спецпризначенцями у 2011 році.

На думку Державного департаменту США, син колишнього ватажка "Аль-Каїди" нині "постає як лідер" цього угруповання. Щодо Хамзи Бен Ладена існує суперечлива інформація - за деякими відомостями, він перебуває на території Пакистану, а за іншими - на території Афганістану або Сирії. Також раніше повідомлялося, що він може навіть перебувати під домашнім арештом в Ірані, нагадує агенція AFP. Іноді сина Усами Бен Ладена називають також "наслідним принцом джихаду".

За даними американської влади, Хамзі Бен Ладену нині близько 30 років. Він раніше погрожував влаштувати напади на США для помсти за вбивство свого батька. У 2015 році він записав аудіозвернення із закликом об'єднуватися до радикальних ісламістів Сирії, наголосивши на тому, що боротьба у цій країні відкриє шлях до "звільнення Палестини". У наступному своєму зверненні роком пізніше він обіцяв змінити владу у себе на батьківщині - у Саудівській Аравії. Після ліквідації Осами Бен Ладена трьом його дружинам та їхнім дітям було надано дозвіл повернутися до Саудівської Аравії, але місцеперебування Хамзи Бен Ладена завжди залишалося спірним.