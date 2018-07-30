Ватикан виступив проти смертної кари

Папа Римський Франциск вніс зміни у позицію католицької церкви щодо смертної кари. Відтепер католики виступають цілковито проти смертної кари за будь-яких обставин. Смертна кара є неприпустимою, "оскільки вона порушує недоторканність і гідність особи", йдеться в опублікованих у четвер, 2 серпня, змінах до Катехізису, одного з найважливіших документів церкви. Віднині католицька церква ставить за мету "повне скасування смертної кари у цілому світі".

Попередня версія Катехізису виправдовувала смертну кару лише у крайніх випадках. Скасовано смертну кару на території Ватикану було в 1969 році за папи Павла VI. Папа Римський Іоанн Павло II та його наступник Бенедикт XVI вважали смертну кару непотрібною і закликали до її повсюдного скасування. У Європі єдиною країною, де зберігається смертна кара, залишається Білорусь.