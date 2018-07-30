 Ватикан виступив проти смертної кари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

Ватикан виступив проти смертної кари

Католицька церква внесла зміни до свого катехізису. Відтепер католики офіційно виступають за скасування смертної кари у всьому світі.

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск

DW.COM

Виконання чергового смертного вироку в Білорусі викликало різку критику з боку Парламентської асамблеї Ради Європи. Владу Білорусі закликають запровадити мораторій на смертну кару. (08.03.2018)

У 2017 році кількість страт у світі скоротилась на чотири відсотки, повідомила організація Amnesty International. Втім, ще багато країн виносять смертні вироки, а в усьому світі понад 20 тисяч людей очікують страти. (12.04.2018)

Папа Римський Франциск вніс зміни у позицію католицької церкви щодо смертної кари. Відтепер католики виступають цілковито проти смертної кари за будь-яких обставин. Смертна кара є неприпустимою, "оскільки вона порушує недоторканність і гідність особи", йдеться в опублікованих у четвер, 2 серпня, змінах до Катехізису, одного з найважливіших документів церкви. Віднині католицька церква ставить за мету "повне скасування смертної кари у цілому світі".

Попередня версія Катехізису виправдовувала смертну кару лише у крайніх випадках. Скасовано смертну кару на території Ватикану було в 1969 році за папи Павла VI. Папа Римський Іоанн Павло II та його наступник Бенедикт XVI вважали смертну кару непотрібною і закликали до її повсюдного скасування. У Європі єдиною країною, де зберігається смертна кара, залишається Білорусь.

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