Варшавське гетто - найбільше гетто в Європі, створене нацистами під час Другої світової війни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Варшавське гетто".

У 1940 році німецькі нацисти створили у Варшаві найбільше гетто на території окупованої Європи. На чотирьох квадратних кілометрах часом проживало до 450 тисяч осіб. По всій Польщі було створено чотири сотні гетто. Вони були проміжною станцією на шляху до таборів смерті. Після Ванзейської конференції у січні 1942 року, на якій обговорювалося "остаточне вирішення єврейського питання", нацисти почали ліквідовувати гетто і масово відправляти їхніх мешканців у табори, а там - у газові камери. Кілька сотень мешканців Варшавського гетто об'єдналися у підпільні групи спротиву. 19 квітня 1943 року, коли на територію гетто увійшли підрозділи СС та вермахту, загони військової поліції та СД, аби його остаточно ліквідувати, повстанці зустріли їх вогнем. У повстання, однак, не було шансів: 16 травня 1943 роки воно було остаточно придушено. Варшавське гетто зрівняли з землею, тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили заживо чи розстріляли. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.