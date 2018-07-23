 Вартість Facebook впала на 150 мільярдів доларів через обвал акцій | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.07.2018

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Економіка

Вартість Facebook впала на 150 мільярдів доларів через обвал акцій

Акції інтернет-компанії Facebook впали на 24 відсотки через гірший ніж очікувалось квартальний результат, повідомляє The Washington Post. Марк Цукерберг пояснив, що компанія багато інвестує у безпеку.

Засновник Facebook пояснив, що компанія багато вкладає у безпеку

Засновник Facebook пояснив, що компанія багато вкладає у безпеку

Квартальний звіт Facebook виявився гіршим, ніж цього очікували аналітики, повідомило видання The Washington Post. Виручка компанії зросла на 42 відсотки та досягла 13,23 мільярда доларів, хоча очікувалось, що вона збільшиться до 13,36 мільярда доларів.

В результаті, у середу, 25 липня, акції Facebook обвалились на 24 відсотки. Через це власники акцій компанії сумарно втратили близько 150 мільярдів доларів. Це перший випадок з 2015 року, коли очікування ринку щодо результатів роботи соцмережі не виправдались.

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Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що після скандалу із витоком даних компанія вкладає дуже багато грошей у безпеку та конфіденційність. "Ми так багато інвестуємо в безпеку, що це почало впливати на нашу прибутковість, ми почали бачити це в цьому кварталі", - сказав Цукерберг.

В останній час соцмережа опинилась у центрі скандалу через виток даних користувачів. Навесні цього року стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі Facebook. Ці дані використовувалися в тому числі для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу в 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів користувачів соцмережі.

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Як Facebook заробляє на даних своїх користувачів (20.06.2017)

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