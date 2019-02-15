Вандали осквернили могилу Карла Маркса в Лондоні

Вандали вже вдруге за місяць осквернили могилу німецького філософа Карла Маркса (Karl Marx) на Хайгейтському цвинтарі в Лондоні. Про це в суботу, 16 лютого, повідомила британська Press Association та неофіційний екаунт цвинтаря на Twitter.

На мармуровому п'єдесталі пам'ятника вандали написали червоною фарбою "архітектор геноциду", "доктрина ненависті", "меморіал Голокосту більшовиків" тощо. У деяких місцях було також пошкоджено кам'яну поверхню постаменту.

Поліція почала пошук свідків. "Арештів не було. Ми звертаємося до всіх, хто має якусь інформацію (щодо інциденту. - Ред.), зв'язатися з нами", - заявив речник лондонської поліції.

Карл Маркс помер у Лондоні 14 березня 1883 року. Встановлення меморіалу на Хайгейтському цвинтарі профінансувала Комуністична партія Великобританії.