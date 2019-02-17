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Карл Маркс

Карл Маркс - німецький філософ та економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл Маркс".

Карл Маркс був німецьким філософом, економістом, політичним журналістом. Разом з Фрідріхом Енгельсом Карл Маркс написав "Маніфест комуністичної партії". Карл Маркс критикував буржуазне суспільство та церкву. Головною працею Карла Маркса вважається "Капітал. Критика політичної економії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вандали осквернили могилу Карла Маркса в Лондоні

Вандали осквернили могилу Карла Маркса в Лондоні 17.02.2019

На мармуровому п'єдесталі пам'ятника Карлу Марксу в Лондоні вандали написали "архітектор геноциду" та "доктрина ненависті".
Сім найдивніших світлофорів з усього світу

Сім найдивніших світлофорів з усього світу 10.12.2018

Світлофорові виповнюється 150 років. DW зібрала найцікавіші зі світлофорів від Німеччини до Австралії.

100 тисяч купюр номіналом нуль євро з портретом Карла Маркса продали в Трірі

100 тисяч купюр номіналом нуль євро з портретом Карла Маркса продали в Трірі 12.08.2018

У рідному місті Карла Маркса Трірі до 200-річчя філософа надрукували сувенірні банкноти номіналом нуль євро. Вони стали хітом продажів.
Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео)

Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (відео) 07.05.2018

5 травня виповнилося 200 років з дня народження Карла Маркса. Ким він є нині: ідеологом, поп-іконою, інструментом маркетингу чи просто комічним персонажем?
В Трірі відкрили пам'ятник Карлу Марксу

В Трірі відкрили пам'ятник Карлу Марксу 05.05.2018

Статуя є подарунком Китаю до 200-річчя від дня народження німецького філософа і економіста. Прийняттю подарунка передували запеклі суперечки.
Чому в Німеччині так багато вулиць Карла Маркса

Чому в Німеччині так багато вулиць Карла Маркса 05.05.2018

Серед вулиць і площ, що носять імена історичних діячів, найбільше на сході Німеччини - Карла Маркса. Втім, і на заході ФРН їх не поспішають перейменовувати.
Карл Маркс: 200 років потому

Карл Маркс: 200 років потому 05.05.2018

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? Серйозно та з гумором! Науковці публікують нові праці, відшукуючи маловивчені тези, а виробники сувенірів добряче заробляють на образі автора "Капіталу".
Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея)

Карл Маркс: 200 років потому (фотогалерея) 04.05.2018

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? Серйозно та з гумором! Науковці публікують нові праці, відшукуючи маловивчені тези, а виробники сувенірів добряче заробляють на образі автора "Капіталу".

Карл Маркс: поп-ікона і хіпстер? (04.05.2018) 04.05.2018

5 травня виповнюється 200-річчя з дня народження Карла Маркса. Ким він є нині: ідеологом, поп-іконою, інструментом маркетингу чи просто комічним персонажем?
Карл Маркс сьогодні: Пролетарі всіх країн так і не з'єднались

Карл Маркс сьогодні: Пролетарі всіх країн так і не з'єднались 18.01.2018

У день 200-річчя Карла Маркса його двійник дуже затребуваний на батьківщині духовного батька комунізму.
Від Ярослава Мудрого до Ріанни: головні ювіляри 2018 року (фотогалерея)

Від Ярослава Мудрого до Ріанни: головні ювіляри 2018 року (фотогалерея) 04.01.2018

Про чиї ювілеї варто пам'ятати у поточному році у фотодобірці DW.

Куди поїхати й що побачити у 2018? (02.01.2018) 02.01.2018

У 2018-му відбудеться багато цікавих та важливих подій. DW підготувала добірку найцікавіших місць та подій, які варто побачити на власні очі.
Віктор Єрофеєв: Вчення Маркса знову стає актуальним?

Віктор Єрофеєв: Вчення Маркса знову стає актуальним? 14.09.2017

150 років тому був опублікований перший том "Капіталу" Карла Маркса. Письменник Віктор Єрофеєв вважає цю подію вартою особливої згадки.
У німецькому Трірі встановлять 6-метрову китайську статую Карла Маркса

У німецькому Трірі встановлять 6-метрову китайську статую Карла Маркса 14.03.2017

Міська адміністрація вирішила прийняти подарунок китайців до 200-річчя з дня народження філософа й економіста Карла Маркса, який народився в Трірі. Величезну статую встановлять у центрі міста.

Жителі Тріра проти гігантського "китайського" Карла Маркса (03.03.2017) 03.03.2017

Наступного тижня міська рада Тріра має вирішити, чи приймати щедрий подарунок китайців - величезну статую Карла Маркса. Знаменитий філософ народився майже 200 років тому в цьому німецькому місті.

Чи прикрасить Трір "китайський" Карл Маркс? (відео) 03.03.2017

До майбутнього 200-річчя уродженця Тріра Карла Маркса - філософа й основоположника комунізму - китайський уряд вирішив подарувати німецькому місту його шестиметрову статую.

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