Карл Маркс - німецький філософ та економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл Маркс".

Карл Маркс був німецьким філософом, економістом, політичним журналістом. Разом з Фрідріхом Енгельсом Карл Маркс написав "Маніфест комуністичної партії". Карл Маркс критикував буржуазне суспільство та церкву. Головною працею Карла Маркса вважається "Капітал. Критика політичної економії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.