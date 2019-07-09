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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "валютна лібералізація".
Валютна лібералізація є однією зі складових фінансової реформи в Україні. Мета валютної лібералізації полягає в повному знятті обмежень на українському ринку капіталу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
НБУ зробив ще один крок на шляху валютної лібералізації, скасувавши всі обмеження на репатріацію дивідендів. У регуляторі запевняють, що цим покращують інвестиційний клімат і що цей крок істотно не вплине на ринок.
Президент та прем'єр-міністр України анонсували ухвалення низки важливих для економіки законопроектів вже найближчим часом. DW з'ясовувала, про що йдеться та як ставляться до ініціатив експерти та представники бізнесу.