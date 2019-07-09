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Валютна лібералізація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "валютна лібералізація".

Валютна лібералізація є однією зі складових фінансової реформи в Україні. Мета валютної лібералізації полягає в повному знятті обмежень на українському ринку капіталу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів

Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів 09.07.2019

НБУ зробив ще один крок на шляху валютної лібералізації, скасувавши всі обмеження на репатріацію дивідендів. У регуляторі запевняють, що цим покращують інвестиційний клімат і що цей крок істотно не вплине на ринок.
Валютна відлига: які нові операції з валютою дозволили в Україні

Валютна відлига: які нові операції з валютою дозволили в Україні 08.02.2019

Нацбанк дозволив в Україні купувати валюту онлайн, інвестувати за кордон без ліцензії та переказувати кошти за збільшеним лімітом. Нові правила вступили в дію 7 лютого 2019 року.

Обіцяна владою весна реформ в Україні: експерти схвалюють, бізнес скептичний

Обіцяна владою "весна реформ" в Україні: експерти схвалюють, бізнес скептичний 16.03.2018

Президент та прем'єр-міністр України анонсували ухвалення низки важливих для економіки законопроектів вже найближчим часом. DW з'ясовувала, про що йдеться та як ставляться до ініціатив експерти та представники бізнесу.
Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої

Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої 10.04.2017

Глава Нацбанку України Валерія Гонтарева подала у відставку. Її головними реформами стали чистка банківського ринку та відмова від нагляду за курсом гривні. Новому главі доведеться зосередитись на валютній лібералізації.