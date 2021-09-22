Валерія Гонтарева

Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

У НБУ залишилося лише два менеджери з команди Валерії Гонтаревої. Їх намагаються витиснути з посад, але МВФ та іншим донорам це може не сподобатися, кажуть експерти.