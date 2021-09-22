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Валерія Гонтарева

Валерія Гонтарева - українська фінансистка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валерія Гонтарева".

Валерія Гонтарева була главою Національного банку України з 2014 до 2018 року. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої

Суд у Лондоні відмовив Суркісу в позові проти Порошенка та Гонтаревої 22.09.2021

Високий суд Лондона відмовив Ігорю Суркісу в позові проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої в справі щодо націоналізації "Приватбанку".
Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ 08.10.2020

У НБУ залишилося лише два менеджери з команди Валерії Гонтаревої. Їх намагаються витиснути з посад, але МВФ та іншим донорам це може не сподобатися, кажуть експерти.
СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку

СБУ закликала Гонтареву не сіяти паніку і не підривати нацбезпеку 08.07.2020

Спецслужба закликала будь-яких експосадовців утриматись від неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення.
НАБУ затримало ексзаступника колишньої очільниці НБУ Гонтаревої

НАБУ затримало ексзаступника колишньої очільниці НБУ Гонтаревої 12.11.2019

Олександра Писарука, який нині є головою правління "Райфайзен банк Аваль", затримано у справі про розкрадання мільярдного стабілізаційного кредиту НБУ. Ексголова НБУ Гонтарева назвала це "терором з боку влади".
Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи

Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи 25.10.2019

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс прокоментував DW останні події в Україні, зокрема скандал довкола сатиричного номеру "Кварталу 95". Загроза іміджу України буде, якщо злочини проти експосадовців триватимуть.

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) 23.10.2019

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева впевнена, що випадами проти неї олігарх Ігор Коломойський прагне залякати й інших реформаторів у владі. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Ексголова Нацбанку України Гонтарева: Коломойський мені мститься

Ексголова Нацбанку України Гонтарева: Коломойський мені мститься 23.10.2019

Артисти студії "Квартал 95" відверто висміяли підпал невідомими будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. В інтерв'ю DW вона поділилася своїми роздумами на цю тему.
Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим

Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим 23.10.2019

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева вважає, що кампанія проти неї має на меті залякати й інших реформаторів в Україні. В інтерв'ю DW вона зауважила, що не має наміру судитися зі студією "Квартал 95".
Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися 23.10.2019

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
Квартальна сатира: до чого тут Ігор Коломойський?

"Квартальна" сатира: до чого тут Ігор Коломойський? 22.10.2019

Скандальна сатира студії "Квартал 95" про пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої спричинила хвилю дискусій в Україні про межі гумору та межі впливу олігарха Ігоря Коломойського на політичне життя країни.
Милованов відреагував на образи Коломойського

Милованов відреагував на образи Коломойського 22.10.2019

У відповідь на образи з боку Ігоря Коломойського міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив віджартуватися і не коментувати вимогу олігарха про відставку.
Студія Квартал 95 стала на захист номера про Гонтареву

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву 21.10.2019

У "Кварталі 95" стверджують, що їхній гумор є гострою політичною сатирою. Гендиректор хору імені Верьовки заявив, що йому соромно за участь колективу в номері про підпал будинку ексглави Нацбанку Гонтаревої.
В уряді України розкритикували виступ Кварталу 95 та хору імені Верьовки

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.
Порошенко обіцяє винагороду за інформацію про нападників на Гонтареву

Порошенко обіцяє винагороду за інформацію про нападників на Гонтареву 30.09.2019

Три мільйони гривень готовий заплатити колишній президент України Петро Порошенко тому, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців замахів на ексочільницю Національного банку Валерію Гонтареву.
У новому Європарламенті створили групу друзів України

У новому Європарламенті створили групу "друзів України" 24.09.2019

50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України". Своїми головними цілями вони називають політичну підтримку України та сприяння її економічній інтеграції в ЄС.
ЄБРР відстежує ситуацію навколо Приватбанку та Гонтаревої

ЄБРР відстежує ситуацію навколо "Приватбанку" та Гонтаревої 19.09.2019

Українська влада не повинна повертати "Приватбанк" його колишнім власникам, вважає віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію. У ЄБРР стежать за ситуацію навколо націоналізованого банку.
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