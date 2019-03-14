Вакцинація проти кору на Львівщині: щепили лише половину

Спеціальна кампанія з вакцинації мала зупинити поширення кору, що вивело Україну в світові лідери за кількістю захворюваних. З 24 тисяч українців, які захворіли на кір в січні-лютому, ледь не п'ята частина - це хворі саме зі Львівщини. Тому спецоперацію вирішили розпочати саме звідси.

Для цього медики спершу проінформували населення, а потім створили особливі умови в місцях проведення вакцинації. Зокрема, кабінети щеплень у медичних закладах почали працювати довше - до 19 години. Також у школах, де була найбільша кількість невакцинованих школярів, запрацювали мобільні бригади. При цьому вакцинацію там проводили лише з письмового дозволу батьків.

На момент початку кампанії з вакцинації було більше 50 тисяч невакцинованих дітей або таких, які мали тільки одне щеплення. Це майже 10 відсотків від загальної кількості дітей.

Упереджене ставлення батьків

Головний експерт з епідеміології департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Наталія Тімко була учасником кампанії і розповідає, що перед початком роботи мобільних бригад, медики зустрічались з батьками. В цьому їм допомагали експерти з Всесвітньої організації здоров'я та ЮНІСЕФ.

"У кожній школі було по-різному. В тій школі, де я була присутня, прийшло по троє представників батьків з кожного класу, але весь зал на 200 осіб був повністю заповнений", - каже медик.

Однак львів'янка Оксана Іванова, мама двох нещеплених від кору дітей, на такі збори не ходила. Вона вважає, що для дітей краще перехворіти кором в дитинстві й отримати імунітет природним шляхом, аніж вакцинуватись. "Навіщо наражати дитину на можливі ускладнення", - пояснила вона своє рішення.

Подібні побоювання часто звучали й на зустрічах з батьками, розповідає Наталія Тімко. За її словами, таких батьків об'єднує одне переконання, що саме їхня дитина в реанімації не опиниться. "Багато хто думає, що у вакцині є ртуть, хоча, насправді, її там немає взагалі. Були думки, що це просто ставлять експеримент на дітях, проводячи масову імунізацію. Тому краще почекати, поки епідемія пройде. Але переконливих аргументів від тих, хто відмовляється, я не почула", - каже Наталія Тімко.

Таке упереджене ставлення батьків, як пояснюють в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), стало наслідком антивакцинальної кампанії, яка почалась десять років тому, а також відсутністю вакцин у 2009-2015 роках. Зараз, як запевняють у МОЗ, Львівщина на 100 відсотків забезпечена вакцинами, при чому бельгійського та американського виробництва.

Важливість роз'яснювальної роботи

Унаслідок такого упередженого ставлення батьків у Львівській області станом на 12 березня вдалось імунізувати лише 49 відсотків школярів, які не мали щеплення від кору або мали лише одне щеплення.

У самому Львові з відмовами батьків ще гірше. За словами головного позаштатного спеціаліста управління охорони здоров'я Львівської міської ради з епідеміології Олени Боваровської, з приблизно 14 тисяч невакцинованих дітей 10 тисячам батьки не дозволили зробити щеплення. При цьому, вона вважає, що медики зробили все, що змогли. "Були й розмови на батьківських зборах, і з вчителями, і директорами. І кабінети щеплень в нас працювали довше, і ще в суботу, і неділю. Але це спрацювало, як спрацювало" , - каже вона.

Серед причин такої ситуації Боваровська вважає брак часу. "Для роботи з батьками потрібно більше часу. Місяць - це не достатньо. Але ми не припинили роботу. Ми продовжуємо працювати. Кількість щеплених дітей постійно зростає. Підключили сімейних лікарів, які також будуть працювати з батьками" , - каже Боваровська.

Наталія Тімко вважає, що реально допоможуть в імунізації дітей тільки обмеження.

"Ефект буде тільки, коли невакциновані діти не зможуть відвідувати садочки чи школи, а натомість їм буде запропонована альтернативна форма навчання для того, щоб не наражати на небезпеку інших дітей. Як тільки це введуть, то одразу всі провакцинуються", - вважає медичний експерт.

Досвід Львівщини для інших областей

В міністерстві охорони здоров'я України вважають спецкампанія успішною. Заступник міністра Ольга Стефанишина розповіла DW, що найголовніший результат - це те, що Львівщина припинила бути лідером за темпами приросту захворюваності на кір. З лютого цей показник щотижня зменшувався на 10 відсотків. За її словами, від початку спецоперації було вакциновано 27 тисяч дітей, віком від 6 до 18 років. Без посилених заходів таку кількість дітей потрібно було б вакцинувати впродовж шести місяців. Тому ефект, на думку посадовця, операція дала. Зараз у міністерстві аналізують категорії дітей, які відмовились від щеплення, щоб продумати підхід до них.

"Один з важливих наших висновків, що такі операції треба передати на місця, для більшої участі місцевих органів влади. Вони мають хотіти це робити, не ми маємо це нав'язувати, у них має бути політична воля", - каже вона. Ще один висновок, який зробили з кампанії - можливостей зробити щеплення має стати більше. У Львові, наприклад, де спостерігаються низькі показники вакцинації, виїзні мобільні бригади працювали не від самого початку кампанії.

Подібні спецоперації з вакцинації школярів планують провести ще в кількох українських областях, але вже з використанням досвіду Львівщини.