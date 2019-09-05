ВАКС просить ФРН допомогти вручити повістку Онищенку

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) просить Німеччину про допомогу у врученні повістки про виклик колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка в суд в Україні. Про це ВАКС повідомив у четвер, 30 січня.

"ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги у ФРН, а саме про вручення судової повістки про виклик у судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року в Німеччині", - йдеться в повідомленні. Відповідне рішення колегія суду прийняла 23 січня.

Також ВАКС очікує рішення Німеччини про видачу затриманого обвинуваченого в Україну. Зазначається, що підготовче судове засідання в так званій газовій справі, до якої причетний Онищенко, призначене на 10:00 за київським часом 4 травня. Ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що правоохоронні органи Німеччини наприкінці листопада 2019 року затримали Олександра Онищенка. Зараз він перебуває в німецькій в'язниці. У генеральній прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів Онищенка, після чого суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України.