Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: "Незабаром ви дізнаєтеся більше"

Святослав Вакарчук заявив, що хотів би привести в українську політику більше нових облич. Утім, музикант поки не оголосив чітко про намір боротися за крісло президента.
Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пообіцяв незабаром оголосити про свої політичні плани. "Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових облич", - заявив співак у вівторок, 22 січня, під час лекції в Британсько-Українському товаристві у Лондоні, повідомив Український інститут у Лондоні на своїй сторінці у мережі Facebook.
При цьому Вакарчук пообіцяв, що "незабаром ви дізнаєтеся більше". Утім, він не уточнив, чи планує він взяти участь у президентській виборчій кампанії в Україні. Вакарчук зауважив, що сама по собі влада його не приваблює. "Що мене веде в політику - це розчарування нинішнім станом української політики. Дивитися на цих осіб на білбордах у Києві є нестерпним", - сказав музикант.
Він також наголосив, що не вірить у революції, "оскільки вони не дають довготривалих рішень". За словами Вакарчука, у центрі уваги президентської кампанії повинні бути внутрішні проблеми України - боротьба з корупцією та реформування судової системи, а не російська агресія. У тому, щоб агресія РФ опинилася у центрі уваги виборчої кампанії, полягає "пастка" для України, підготовлена президентом Росії Володимиром Путіним, переконаний музикант.
Нагадаємо, Святослав Вакарчук раніше вже брав активну участь в українській політиці. У вересні 2007 року на позачергових парламентських виборах від був обраний депутатом Верховної Ради за списком блоку тодішнього президента Віктора Ющенка "Наша Україна - Народна самооборона". Але вже за рік він склав з себе депутатські повноваження. Тоді Вакарчук пояснив свій крок тим, що склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - "творити образ України як сучасної європейської країни", а "політичне життя держави звузилося до безжалісної боротьби за владу". У 2013-14 роках Вакарчук був активним учасником Євромайдану.