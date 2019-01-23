 Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: ″Незабаром ви дізнаєтеся більше″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: "Незабаром ви дізнаєтеся більше"

Святослав Вакарчук заявив, що хотів би привести в українську політику більше нових облич. Утім, музикант поки не оголосив чітко про намір боротися за крісло президента.

Святослав Вакарчук збирається повернутися в політику

Святослав Вакарчук збирається повернутися в політику

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пообіцяв незабаром оголосити про свої політичні плани. "Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових облич", - заявив співак у вівторок, 22 січня, під час лекції в Британсько-Українському товаристві у Лондоні, повідомив Український інститут у Лондоні на своїй сторінці у мережі Facebook.

При цьому Вакарчук пообіцяв, що "незабаром ви дізнаєтеся більше". Утім, він не уточнив, чи планує він взяти участь у президентській виборчій кампанії в Україні. Вакарчук зауважив, що сама по собі влада його не приваблює. "Що мене веде в політику - це розчарування нинішнім станом української політики. Дивитися на цих осіб на білбордах у Києві є нестерпним", - сказав музикант.

DW.COM

Юлія Тимошенко і Петро Порошенко задаватимуть тон президентській кампанії. Але висування коміка Володимира Зеленського робить вибори непередбачуваними, вважає Сергій Руденко. (04.01.2019)

Найбільшу підтримку серед потенційних кандидатів у президенти України - менше 18 відсотків - зараз має Юлія Тимошенко, йдеться в новому соціологічному опитуванні групи "Рейтинг". (08.08.2018)

Фронтмен "Океану Ельзи" і популярний комік опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні, хоча про бажання балотуватися вони не заявляли. Сергій Руденко про те, що це означає. (28.09.2018)

Він також наголосив, що не вірить у революції, "оскільки вони не дають довготривалих рішень". За словами Вакарчука, у центрі уваги президентської кампанії повинні бути внутрішні проблеми України - боротьба з корупцією та реформування судової системи, а не російська агресія. У тому, щоб агресія РФ опинилася у центрі уваги виборчої кампанії, полягає "пастка" для України, підготовлена президентом Росії Володимиром Путіним, переконаний музикант.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук раніше вже брав активну участь в українській політиці. У вересні 2007 року на позачергових парламентських виборах від був обраний депутатом Верховної Ради за списком блоку тодішнього президента Віктора Ющенка "Наша Україна - Народна самооборона". Але вже за рік він склав з себе депутатські повноваження. Тоді Вакарчук пояснив свій крок тим, що склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - "творити образ України як сучасної європейської країни", а "політичне життя держави звузилося до безжалісної боротьби за владу". У 2013-14 роках Вакарчук був активним учасником Євромайдану.

Дивитись відео 02:25
Now live
02:25 хв

Рейтинги кандидатів у президенти: підступні трюки соціологів (13.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Рейтинги кандидатів у президенти: підступні трюки соціологів (13.07.2018)  

Також за темою

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

Коментар: Комік і музикант як альтернатива Порошенку 28.09.2018

Фронтмен "Океану Ельзи" і популярний комік опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні, хоча про бажання балотуватися вони не заявляли. Сергій Руденко про те, що це означає.

Ukraine Wahlen

ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати 13.11.2018

У ЦВК зазначають, що чинний закон про вибори президента не враховує запроваджені в Україні ID-картки та нові положення про державні закупівлі.

Ukraine Regierung Julia Timoschenko als Ministerpräsidentin Parlament in Kiew

Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента 27.04.2018

Українська соціологія - не на користь Порошенка? Про те, чому Юлія Тимошенко лідирує у президентських рейтингах, що це означає для Порошенка і хто стане третім у їхній боротьбі - думка журналіста Сергія Руденка.

Реклама

Докладно

Статуя Юстиції (символічне фото)

Відбір суддів до ВАСУ: ефект міжнародних експертів

Присутність міжнародних експертів на конкурсному відборі суддів до ВАСУ дає результат. 

Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  