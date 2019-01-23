Вакарчук натякнув на можливу участь у виборах: "Незабаром ви дізнаєтеся більше"

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пообіцяв незабаром оголосити про свої політичні плани. "Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових облич", - заявив співак у вівторок, 22 січня, під час лекції в Британсько-Українському товаристві у Лондоні, повідомив Український інститут у Лондоні на своїй сторінці у мережі Facebook.

При цьому Вакарчук пообіцяв, що "незабаром ви дізнаєтеся більше". Утім, він не уточнив, чи планує він взяти участь у президентській виборчій кампанії в Україні. Вакарчук зауважив, що сама по собі влада його не приваблює. "Що мене веде в політику - це розчарування нинішнім станом української політики. Дивитися на цих осіб на білбордах у Києві є нестерпним", - сказав музикант.

Він також наголосив, що не вірить у революції, "оскільки вони не дають довготривалих рішень". За словами Вакарчука, у центрі уваги президентської кампанії повинні бути внутрішні проблеми України - боротьба з корупцією та реформування судової системи, а не російська агресія. У тому, щоб агресія РФ опинилася у центрі уваги виборчої кампанії, полягає "пастка" для України, підготовлена президентом Росії Володимиром Путіним, переконаний музикант.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук раніше вже брав активну участь в українській політиці. У вересні 2007 року на позачергових парламентських виборах від був обраний депутатом Верховної Ради за списком блоку тодішнього президента Віктора Ющенка "Наша Україна - Народна самооборона". Але вже за рік він склав з себе депутатські повноваження. Тоді Вакарчук пояснив свій крок тим, що склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - "творити образ України як сучасної європейської країни", а "політичне життя держави звузилося до безжалісної боротьби за владу". У 2013-14 роках Вакарчук був активним учасником Євромайдану.