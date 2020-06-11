Вакарчук вийшов з фракції "Голос", щоб позбутися депутатського мандата

Народний депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук у п'ятницю, 19 червня, на своїй сторінці у Facebook розказав, яким чином він зможе скласти свої повноваження після того, як Рада 18 червня на своєму засіданні відмовилася підтримати це рішення.

Вакарчук пояснив, що має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата. "Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР (Верховна Рада) мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата", - написав він.

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Вакарчук наголосив, що такий спосіб складання депутатського мандата - вимушений і формальний."І мені шкода, що частина парламентаріїв залишила мені саме цей варіант. Але це вже їхня відповідальність. Як і говорив раніше, залишаюся членом партії "Голос", і зроблю все від мене залежне, щоб партія розвивалася і була успішною", - додав він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пленарного засідання українського парламенту у п'ятницю повідомив, що Вакарчук вийшов із фракції "Голос".

Востаннє був у Раді місяць тому

Згідно з даними реєстрації нардепа, Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня. Так само він не з'явився на чергові пленарні засідання парламенту в четвер, 18 червня, коли розглядалася його заява про складання депутатських повноважень, і в п'ятницю, 19 червня, коли подав заяву про вихід з фракції "Голос".

Про рішення достроково скласти мандат нардепа Вакарчук повідомив 11 червня. Хоча в день позачергових виборів до парламенту чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду, він назвав маячнею.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження Вакарчук відмовився це коментувати.