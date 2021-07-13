Вадим Рабінович - український бізнесмен і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Рабінович".

Вадим Рабінович є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. Він входить до фракції "Опозиційний блок". 2016 року Рабінович разом з Євгеном Мураєвим створив партію "За життя". 2014 року Вадим Рабінович балотувався на посаду президента України й отримав тоді 2,25 відсотка голосів виборців. Вадим Рабінович є головою Всеукраїнського єврейського конгресу, заснованого 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.