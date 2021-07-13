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Вадим Рабінович

Вадим Рабінович - український бізнесмен і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Рабінович".

Вадим Рабінович є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. Він входить до фракції "Опозиційний блок". 2016 року Рабінович разом з Євгеном Мураєвим створив партію "За життя". 2014 року Вадим Рабінович балотувався на посаду президента України й отримав тоді 2,25 відсотка голосів виборців. Вадим Рабінович є головою Всеукраїнського єврейського конгресу, заснованого 1997 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях ВР - Рабінович

Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях ВР - Рабінович 13.07.2021

ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях ВР, поки не припиняться "репресії проти лідерів партії", заявив її співголова Вадим Рабінович.
Санкції щодо 112, ZIK і NewsOne: ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського

Санкції щодо 112, ZIK і NewsOne: ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського 03.02.2021

Через запровадження санкцій проти каналів з "пулу Медведчука" "Опозиційна платформа - За життя" ініціює процедуру імпічменту Володимира Зеленського на надзвичайному з'їзді партії.
Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ

Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ 30.08.2019

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.

Перший мовний скандал у новій ВР: Разумков проти Рабіновича (14.08.2019) 15.08.2019

Мовний скандал в українському парламенті нового скликання. Вадим Рабінович зажадав перекладача, щоб не говорити українською. Але майбутній спікер Дмитро Разумков заявив: робочою мовою Верховної Ради буде лише державна мова.

ОПЗЖ не висуватиме Віктора Медведчука у віцеспікери Ради - Рабінович

ОПЗЖ не висуватиме Віктора Медведчука у віцеспікери Ради - Рабінович 14.08.2019

Голова політради "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук не висуватиме свою кандидатуру на посаду заступника голови Верховної Ради України, повідомив Вадим Рабінович.
Бойко став єдиним кандидатом від Опозиційної платформи на виборах президента

Бойко став єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи" на виборах президента 16.11.2018

Юрій Бойко був міністром в уряді Миколи Азарова, з його ім'ям пов'язують велику корупційну аферу.
Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи

Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи 09.11.2018

Українські політики Юрій Бойко та Вадим Рабінович підписали угоду про створення спільної "Опозиційної платформи - За життя".
Від партії до партії - як кум Путіна Медведчук політсили міняє

Від партії до партії - як кум Путіна Медведчук політсили міняє 30.07.2018

Віктор Медведчук знову поміняв політсилу й приєднався цього разу до "За життя" Вадима Рабіновича. Це вже четверта партія, яку змінює Медведчук. Єдине, що їх всіх об'єднує, - орієнтація на зближення з Росією.

Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в підкидного президента

Коментар: Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента 27.04.2018

Українська соціологія - не на користь Порошенка? Про те, чому Юлія Тимошенко лідирує у президентських рейтингах, що це означає для Порошенка і хто стане третім у їхній боротьбі - думка журналіста Сергія Руденка.
Коментар: Спаринг-партнери для Петра Порошенка

Коментар: Спаринг-партнери для Петра Порошенка 30.01.2017

За два роки до виборів глави української держави вимальовується список претендентів, готових поборотися з Порошенком за президентство. Сергій Руденко про шанси можливих кандидатів.
Експерти: Вуличні протести в Україні можуть відновитися навесні

Експерти: Вуличні протести в Україні можуть відновитися навесні 21.11.2016

Масові протести в центрі Києва не спричинили змін у керівництві країни, але можуть спалахнути з новою силою за кілька місяців, вважають українські експерти.
Спроба відставки уряду: двійка без звільнення

Спроба відставки уряду: "двійка" без звільнення 16.02.2016

Верховна Рада визнала роботу уряду незадовільною, але не спромоглася висловити йому недовіру. На думку експертів, це свідчить про непрозорість української політики, де важливі рішення стають предметом політичних торгів.
Верховна Рада позбавила недоторканності Клюєва і Мельничука

Верховна Рада позбавила недоторканності Клюєва і Мельничука 03.06.2015

Генпрокуратура тепер може притягти до відповідальності нардепів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Останнього, однак, народні обранці не дозволили затримувати.