Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (11.05.2020)

Коли і за яких умов українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли Україна відновить авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? В інтерв'ю DW пояснює віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко.