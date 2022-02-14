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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко - український дипломат і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Пристайко".

Вадим Пристайко обіймав посаду міністра закордонних справ України з серпня 2019 до березня 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пристайко допустив відмову України від НАТО, Київ заперечив

Пристайко допустив відмову України від НАТО, Київ заперечив 14.02.2022

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко заявив, що Київ готовий проявити "гнучкість" щодо своєї мети долучитися до НАТО, якщо це зупинить війну з Росією.
Україна придбає у Великобританії ракетну зброю - посол

Україна придбає у Великобританії ракетну зброю - посол 15.10.2021

Київ отримає британське ракетне озброєння, а найближчим часом в Україну надійдуть два готові військові кораблі, заявив посол України в Великобританії Вадим Пристайко.

Торговельна блокада ОРДЛО. Чи справді Україна втрачає мільярди?

Торговельна блокада ОРДЛО. Чи справді Україна втрачає мільярди? 08.09.2020

Керівник Луганщини Сергій Гайдай пропонує відновити економічні зв'язки з ОРДЛО. Він каже, що через блокаду непідконтрольного Донбасу Україна втрачає мільярди гривень щороку. Чи справді це є так?
Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великобританії

Зеленський призначив Вадима Пристайка послом України у Великобританії 20.07.2020

Колишній глава МЗС України та ексвіцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко очолив дипломатичну місію України у Великобританії.

Рада підтримала призначення в уряд Стефанишиної та Ткаченка

Рада підтримала призначення в уряд Стефанишиної та Ткаченка 04.06.2020

ВР підтримала призначення Ольги Стефанишиної віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а нардепа Олександра Ткаченка - міністром культури та інформаційної політики.
Слуга народу пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури

"Слуга народу" пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури 01.06.2020

Фракція "Слуга народу" висунула на посаду міністра культури України колишнього генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка. Тепер за нього має проголосувати Верховна Рада.
Пристайко: Деякі країни ЄС потребують десятки тисяч сезонних працівників з України

Пристайко: Деякі країни ЄС потребують десятки тисяч сезонних працівників з України 11.05.2020

Лише до Фінляндії цьогоріч на сільськогосподарські роботи поїдуть від 12 до 15 тисяч українців, розповів DW віцепрем'єр Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план Б щодо Донбасу (відео)

Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (відео) 11.05.2020

За яких умов заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли відновлять авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? Інтерв'ю DW з віцепрем'єром Вадимом Пристайком.

Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (11.05.2020) 11.05.2020

Коли і за яких умов українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли Україна відновить авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? В інтерв'ю DW пояснює віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко.
Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон

Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон 01.05.2020

Український віцепрем'єр з питань євроінтерграції Вадим Пристайко прогнозує організований виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.
Пристайко: Конфлікт не заважає вступу до НАТО, Україна неодмінно там буде

Пристайко: Конфлікт не заважає вступу до НАТО, Україна неодмінно там буде 12.03.2020

З юридичної точки зору Україна має змогу вступити до НАТО, вважає український віцепрем'єр Вадим Пристайко. Він висловив переконання, що Україна неодмінно вступить до Альянсу.

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі 28.02.2020

Україна хоче, щоб на Донбас приїхала оціночна місія ООН, яка має вивчити можливість розміщення миротворців на Сході України.
Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії

Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії 21.02.2020

Арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь України у позові Києва проти Москви щодо порушення Конвенції ООН з морського права. Суд визнав за собою юрисдикцію розглядати справу по суті.
Пристайко в ООН закликав Москву втілити домовленості нормандського саміту

Пристайко в ООН закликав Москву втілити домовленості "нормандського" саміту 20.02.2020

Україна готова до проведення місцевих виборів на Донбасі за умови виконання мінських домовленостей, заявив під час дебатів Генасамблеї ООН очільник українського МЗС.
Пристайко заявив про плани провести новий обмін полоненими

Пристайко заявив про плани провести новий обмін полоненими 18.02.2020

До наступної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" має відбутися масштабний обмін утримуваними особами, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Він розраховує, що нова зустріч відбудеться у квітні.

Київ і Тегеран домовляються щодо чорних скриньок з літака МАУ - Пристайко

Київ і Тегеран домовляються щодо "чорних скриньок" з літака МАУ - Пристайко 15.02.2020

Київ та Тегеран вирішують, де і коли будуть розшифровані самописці зі збитого літака "Міжнародних Авіаліній України", повідомив голова українського МЗС Вадим Пристайко. Раніше Іран визнав, що не може зробити це сам.
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