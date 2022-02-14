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Вадим Пристайко - український дипломат і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Пристайко".
Вадим Пристайко обіймав посаду міністра закордонних справ України з серпня 2019 до березня 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За яких умов заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли відновлять авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? Інтерв'ю DW з віцепрем'єром Вадимом Пристайком.
Коли і за яких умов українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли Україна відновить авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? В інтерв'ю DW пояснює віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко.
Київ та Тегеран вирішують, де і коли будуть розшифровані самописці зі збитого літака "Міжнародних Авіаліній України", повідомив голова українського МЗС Вадим Пристайко. Раніше Іран визнав, що не може зробити це сам.