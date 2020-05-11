Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (відео)

Вадим Пристайко: Мене, безумовно, здивувало, що у Фінляндію запит на 14-15 тисяч українських робітників.

DW: Можете назвати умови, які мають виконати охочі виїхати за кордон на роботу?

Ці умови на сьогодні обмежені лише коронавірусом. Ми не перевіряємо контрактів, не з’ясовуємо скільки їм платять.

Чи було таке, що когось не пустили?

Ми не Радянський Cоюз. "Залізна завіса" давно заржавіла і впала.

Яким є план "Б" щодо Донбасу?

Є і план "С". Треба дочекатися, наскільки цей план "Б" буде ефективним.

Дивіться повну версію інтерв'ю DW з віцепрем'єром України з євроінтеграції Вадимом Пристайком: