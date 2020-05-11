 Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план ″Б″ щодо Донбасу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2020

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Політика й суспільство

Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (відео)

За яких умов заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли відновлять авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? Інтерв'ю DW з віцепрем'єром Вадимом Пристайком.

Ukraine Kiew | Außenminister Vadym Prystaiko gibt Pressekonferenz zum Absturz der Boeing 737 im Iran (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Glovny)

Віцепрем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко: "Ми не обмежуємо заробітчан"

Вадим Пристайко: Мене, безумовно, здивувало, що у Фінляндію запит на 14-15 тисяч українських робітників. 

DW: Можете назвати умови, які мають виконати охочі виїхати за кордон на роботу? 

Ці умови на сьогодні обмежені лише коронавірусом. Ми не перевіряємо контрактів, не з’ясовуємо скільки їм платять. 

Чи було таке, що когось не пустили? 

Ми не Радянський Cоюз. "Залізна завіса" давно заржавіла і впала.

Яким є план "Б" щодо Донбасу? 

Є і план "С". Треба дочекатися, наскільки цей план "Б" буде ефективним.

Дивіться повну версію інтерв'ю DW з віцепрем'єром України з євроінтеграції Вадимом Пристайком:

DW.COM

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