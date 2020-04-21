 Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2020

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Європа

Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам

Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії.

Вагітність під час коронавірусу

Сабіне К. збирається народжувати в одному відомому лікарняному комплексі. Наявність відділення інтенсивної терапії на випадок, якщо під час пологів щось піде не так, було головним критерієм для 42-річної жінки, коли вона вирішувала, яку клініку обрати. Але почалася пандемія коронавірусу, розповідає в інтерв'ю DW психологиня з Кельна, і плани довелося терміново міняти. "Це був шок", - згадує Сабіне.

Тому що все різко змінилося і постало під питанням. Наприклад, з'явилася заборона на присутність батьків у пологовому залі. У великому пологовому відділенні, де зазвичай одна акушерка обслуговує відразу кількох породіль, Сабіне могла опинитися наодинці зі своїми переймами. Перспектива - не з приємних. У Сабіне вже є одна дитина, і вона знає, як це важливо, щоб під час пологів поруч була близька людина. До того ж у великій клініці більший ризик заразитися коронавірусіом. Вагітній жінці довелося переглядати всі свої плани. При тому, що до пологів залишалися лічені тижні, а інформацію доводилося шукати самій в інтернеті.

Багато вагітних жінок у ці дні змушені приймати важливі рішення в умовах невідомості і невизначеності. Партнерам у Німеччині тепер знову дозволили доступ у пологовий зал, якщо у них немає симптомів. При цьому лікарня в будь-який момент має право заборонити стороннім вхід з метою обмеження поширення інфекції.

"Мій чоловік дуже хотів бути присутнім при пологах. Щоб підтримати мене і своїми очима бачити народження нашої першої дитини. А тепер невідомо, як все це буде", - ділиться своїми побоюваннями Марія С. У 30-річної вчительки з Кельна дата пологів розрахована на початок червня.

Сабіне пощастило. Навіть якщо чоловік не зможе супроводжувати її на пологах, поруч буде її персональна акушерка, яку вдалося знайти в останній момент. А оскільки ця акушерка перебуває в штаті певного пологового будинку, то і народжувати Сабіне буде саме там. Цей пологовий будинок не має відділення інтенсивної терапії. Але в умовах пандемії на перший план виходять інші критерії. "У маленькому пологовому будинку менша небезпека заразитися вірусом", - вважає Сабіне.

Як впливає SARS-CoV-2 на організм вагітної жінки і плоду?

І без коронавірусу вагітність для багатьох жінок - це період страхів і сумнівів. А тепер ще додаються нові побоювання. Що буде, якщо вірусом заразиться мати? Наскільки захищена від інфекції в її утробі дитина? В якому стані будуть лікарні, коли прийде час народжувати? Як впоратися з малюком в умовах самоізоляції і локдауну? Чи допоможе держава в разі фінансових труднощів? На багато питань, які зараз хвилюють вагітних, немає однозначних відповідей.

Невідомо, як впливає SARS-CoV-2 на організм вагітної жінки і плоду. Адже цей коронавірус з'явився недавно, і емпіричних даних ще недостатньо. Зазвичай плід у материнській утробі надійно захищений плацентою від усіляких небезпек. Але вже були повідомлення про новонароджених з коронавірусною інфекцією, на щастя, безсимптомною. Деякі вчені-медики прямо говорять, що вплив коронавірусу ще не вивчено, тому робити висновки передчасно. Інші не бачать приводу для надмірного занепокоєння. Заспокійливі слова для батьків знайшов, зокрема, Ґеорґ-Крістіан Цінн (Georg-Christian Zinn), директор німецького Центру гігієни Bioscientia. "Як почуває себе дитина - це, зрозуміло, головне питання. І це дуже важлива відповідь, яка в нас зараз є: підлітки, можна сказати, майже всі у віці до 20 років проявляють дуже слабкі симптоми. Це також стосується і новонароджених. Тобто ризику немає ", - зазначив експерт в інтерв'ю медіакомпанії RTL.

Вагітні побоюються за здоров'я - своє та дітей

Вагітні побоюються за здоров'я - своє та дітей

"Я прошу всіх вагітних не турбуватися", - звернувся через пресу до жінок при надії головний лікар одного великого пологового комплексу в Мюнхені Крістоф Шольц (Christoph Scholz). У клініках, за його словами, ризик заразитися зведений до мінімуму.

Щаслива вагітність, попри коронавірус

Попри всю ситуацію з коронавірусом Сабіне налаштована оптимістично. Вона відвідала пологовий будинок. Там весь персонал у масках, розповідає вона, сторонніх не пускають. Це означає, якщо вона залишиться в стаціонарі, відвідувачів не пускатимуть і до неї. Але жінка сподівається, що після пологів відразу зможе повернутися додому. Її чоловік вже зараз працює з дому, а потім візьме тримісячну відпустку по догляду за дітьми. Разом вони зможуть компенсувати відсутність бабусь і дідусів, які теж проводять ці дні в самоізоляції. Залишитися самій, без допомоги і підтримки - це, мабуть, найнеприємніший сценарій, каже Сабіне. Але поки все добре. Вагітність протікає без ускладнень, вдома немає конфліктів, акушерка знайдена. І навіть на сеанси акупунктури, які допомогли їй при перших пологах, вона продовжує ходити, незважаючи на локдаун. Не кажучи вже про прогулянки на свіжому повітрі.

Марія, в свою чергу, намагається поменше думати про коронавірус. Підготовчу гімнастику для вагітних робить удома, повзунки та пелюшки замовляє через інтернет. У соціальних мережах, розповідає вона, вагітні жінки обмінюються порадами, а також жартами, щоб підняти собі настрій. Популярні, наприклад, жарти про туалетний папір, від дефіциту якого особливо страждають вагітні, яким потрібно частіше в туалет. Або про підгузки, з яких можна змайструвати відмінний респіратор!

Сабіне вирішила всі свої організаційні питання і тепер може спокійно гуляти вздовж Рейну. Марії ж доведеться провести в невідомості ще пару місяців. Але вона знайшла для себе спосіб протистояти поганим думкам: "Це моя перша вагітність, і я не маю наміру позбавляти себе приємних спогадів про цей особливий період у моєму житті".

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Докладно

Вагітність під час коронавірусу

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