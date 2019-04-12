Біологічний годинник цокає і у жінок, і у чоловіків

Протягом тривалого часу вважалось, що тільки вік матері є важливим фактором, який треба враховувати під час планування дітей, адже жіноча фертильність починає знижуватись у віці 30-40 років і завершується менопаузою у віці 40-50 років. Але дослідження останніх п'яти років виявили, що вік батька також має значення як для репродуктивної здатності, так і для розвитку дитини.

Нещодавно опубліковане в журналі Biological Psychiatry дослідження вказує на зв'язок між віком батька та захворюванням на шизофренію у дитини. Як виявилося, особливо ризик шизофренії так званого дитячого типу зростає, чим більший вік батька. Ця важка форма шизофренії проявляється до повноліття дитини, її пов'язують зі значними генетичними аномаліями.

Досліджені пацієнти із шизофренією мали здорових батьків та жодних випадків психічних захворювань серед родичів, через що науковці дійшли висновку, що їхні захворювання були спричинені генетичними мутаціями в спермі батька. Зі збільшенням віку потенційних батьків таких генетичних мутацій відбувається дедалі більше.

"Кожне 10-річне відтермінування батьківства збільшує ризик наявності дитячої шизофренії у плода майже на 30 відсотків", - зазначив керівник групи науковців, які проводили дослідження, професор Китайського медичного університету в Тайчжуні Ші-Хенг Ванг. Водночас вік матері, за даними науковців, не впливає на ризик виникнення хвороби.

Додаткові ризики для старших батьків

Через акумуляцію генетичних мутацій у спермі батька після 35 років ризик вроджених хвороб у дитини збільшується з кожним роком.

Кожного року чоловіча сперма акумулює в середньому дві нові мутації у своїй ДНК

За результатами дослідження, ймовірність виникнення розладів аутистичного спектру в плоді від сорокарічного батька була майже у 6 разів вищою, ніж у дітей, народжених від батьків, молодших за 30 років. Діти, народжені у старших батьків, мають вищий ризик виникнення і деяких ракових захворювань, наприклад, лімфобластної лейкемії чи видів раку, які проявляються пізніше протягом життя (рак молочної залози, рак простати).

Аналіз 40,5 мільйона пологів за період між 2007 та 2016 роками, проведений у Стенфордському університеті, продемонстрував, що вік батька у понад 35 років збільшує ймовірність народження дитини з низькою вагою, ризики пологових судом та інших перинатальних ускладнень. Наприклад, у батьків віком 45 чи більше років імовірність передчасного народження дитини збільшувалася з на 14 відсотків, а діти батьків віком від 50 років на 28 відсотків частіше потребували інтенсивної неонатологічної допомоги.

Неочікуваним відкриттям стало те, що зі збільшенням віку батька підвищується ризик розвитку гестаційного цукрового діабету у матері протягом вагітності. За віку чоловіка 55 та більше років ризик виникнення такого діабету у жінки зростає на 34 відсотків. Дослідники поки не змогли розібратися у причинах, але припускають, що це може бути пов'язано із плацентою матері.

Планування сім'ї

Рішення завести дитину і вибір моменту для цього - задачі непрості, каже Майкл Ейзенберг у розмові з DW. Директор Відділення чоловічої репродукційної медицини, доцент Медичної школи Стенфордського університету очолював групу науковців, яка проводила дослідження.

Протягом останніх десятиліть зростає кількість чоловіків, які стали батьками у віці більше 40 років

Загалом імовірність перелічених вище несприятливих наслідків у дитини старших батьків залишається невисокою, проте батькам варто взяти цю інформацію до уваги під час плануванні сім'ї. Особливо з огляду на те, що середній вік батьків стає у світі дедалі вищим, каже науковець.

"Те, що ризики репродуктивних проблем зростають, чим старшою стає жінка, вже було відомо. Наше дослідження підкріплює тезу про те, що вік батька також має значення, - зазначає Ейзенберг. - Це означає, що чоловікам не варто думати, що в них немає обмежень. Вони повинні усвідомлювати, що ризики можуть потроху зростати разом з їхнім віком".

Старші батьки - краще життя

Пізнє батьківство може мати і переваги для дитини. Дослідження показують, що старші матері часто мають кращу освіту, є психологічно більш зрілими та мають більш стабільні стосунки в сім'ї. Все це позитивно впливає на їхніх дітей. Старші батьки також більш освічені, мають кращу роботу, більш сталий спосіб життя та приділяють більше уваги вихованню дітей.

Директор Інституту демографічних досліджень імені Макса Планка Мікко Мюрскюле та його колеги досліджували питанння віку батьків та його вплив на дітей під більш широким кутом.

Водночас із вищим ризиком генетичних захворювань діти старших батьків мають в середньому більш успішне життя

"Для мене як для соціального дослідника питання полягає в тому, як фізіологічні процеси контрастують із соціальними процесами", - каже Мюрскюле в розмові з DW.

Науковці під його проводом проаналізували не тільки вагу дітей під час народження, але й їхні успіхи в освіті протягом подальшого життя. Дослідження Мюрскюле показало, що діти, народжені у старших жінок, в середньому мають вищий зріст, живуть довше та здобувають кращу освіту.

Мюрскюле зазначає, що якщо подивитися ширше, стає очевидним, що вся ця стурбованість збільшенням віку батьківства у суспільстві є невиправданою.

Дослідження під проводом Мюрскюле здебільшого фокусувалось на матерях, але Мікко Мюрскюле припускає, що від більш зрілого батька дитина отримує такі ж самі переваги.

Отже, поряд із біологічними ризиками, викликаними пізнім батьківством, для дітей існує низка соціальних переваг, пов'язаних із віком батьків.