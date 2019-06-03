 Біля узбережжя Туреччини затонув човен, загинули 12 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Біля узбережжя Туреччини затонув човен, загинули 12 людей

Неподалік від міста Бодрум перекинувся та затонув човен. Внаслідок аварії загинули 12 мігрантів, які намагалися дістатися Греції.

Човен турецької берегової охорони (архівне фото).

Човен турецької берегової охорони (архівне фото). За даними берегової охорони, із затонулого судна вдалося врятувати 31 людину

В Егейському морі поблизу західного узбережжя Туреччини в районі міста Бодрум у понеділок, 17 червня, перекинувся та затонув човен. Внаслідок катастрофи загинули 12 людей, повідомила турецька берегова охорона. Ще 31 людину вдалось врятувати.

Човен перевозив мігрантів, які намагалися дістатися Греції. У пошуковій операції, яке ще триває, беруть участь два катери, вертоліт та водолази. Тіла загиблих були знайдені на глибині 32 метри, зазначила берегова охорона.

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Задля розвантаження переповнених таборів для біженців на грецьких островах в Егейському морі, уряд Греції оголосив намір переправити на материк близько 6000 мігрантів. (30.09.2018)

У 2018 році кількість мігрантів, що потрапляють до ЄС з Туреччини, зросла на 22 відсотки до понад 50 тисяч осіб. Найбільше мігрантів прибуває до Греції. (26.01.2019)

Про причини аварії судна, а також про громадянство мігрантів, які перебували на його борту, поки не повідомили, передає агенція AP. 

Число мігрантів, які прибувають до берегів Греції, суттєво зменшилося внаслідок укладеної між ЄС та Туреччиною угоди щодо подолання кризи біженців, про яку сторони домовилися в березні 2016 року. Утім, щотижня сотні людей й надалі намагаються дістатися грецького узбережжя. За даними Єврокомісії, в 2018 році з Туреччини до Європейського Союзу прибули понад 50 тисяч мігрантів.

Угода передбачала, серед іншого, надання Туреччині допомоги для облаштування таборів біженців. Між Грецією та Туреччиною було укладено угоду щодо реадмісії. Згідно з нею, до Туреччини повертали шукачів притулку, яким було відмовлено в статусі біженця.

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Як спрацювала угода про розподіл мігрантів між ЄС та Туреччиною (04.04.2017)

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Як спрацювала угода про розподіл мігрантів між ЄС та Туреччиною (04.04.2017)  

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