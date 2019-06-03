Біля узбережжя Туреччини затонув човен, загинули 12 людей

В Егейському морі поблизу західного узбережжя Туреччини в районі міста Бодрум у понеділок, 17 червня, перекинувся та затонув човен. Внаслідок катастрофи загинули 12 людей, повідомила турецька берегова охорона. Ще 31 людину вдалось врятувати.

Човен перевозив мігрантів, які намагалися дістатися Греції. У пошуковій операції, яке ще триває, беруть участь два катери, вертоліт та водолази. Тіла загиблих були знайдені на глибині 32 метри, зазначила берегова охорона.

Про причини аварії судна, а також про громадянство мігрантів, які перебували на його борту, поки не повідомили, передає агенція AP.

Число мігрантів, які прибувають до берегів Греції, суттєво зменшилося внаслідок укладеної між ЄС та Туреччиною угоди щодо подолання кризи біженців, про яку сторони домовилися в березні 2016 року. Утім, щотижня сотні людей й надалі намагаються дістатися грецького узбережжя. За даними Єврокомісії, в 2018 році з Туреччини до Європейського Союзу прибули понад 50 тисяч мігрантів.

Угода передбачала, серед іншого, надання Туреччині допомоги для облаштування таборів біженців. Між Грецією та Туреччиною було укладено угоду щодо реадмісії. Згідно з нею, до Туреччини повертали шукачів притулку, яким було відмовлено в статусі біженця.