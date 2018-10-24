 Більшість ірландців підтримала декриміналізацію богохульства і переобрала президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Більшість ірландців підтримала декриміналізацію богохульства і переобрала президента

Під час референдуму 63 відсотки виборців в Ірландії висловились проти кримінальної відповідальності за богохульство. Одночасно громадяни переобрали на другий термін президента Майкла Хіггінса.

В Ірландії одночасно відбулись вибори президента та референдум

В Ірландії одночасно відбулись вибори президента та референдум

На референдумі в Ірландії, який відбувся 26 жовтня, більшість громадян проголосували за скасування кримінальної відповідальності за богохульство. За видалення з конституції країни відповідної статті, яка існує з 1937 року, віддали голоси 65 відсотків виборців, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 28 жовтня. Загалом у референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають прав голосу.

Майкл Хіггінс

Майкл Хіггінс

Окрім того, ірландці переобрали чинного президента Майкла Хіггінса. За його другий семирічний термін проголосували 56 відсотків виборців.

Для традиційно консервативної Ірландії декриміналізація богохульства, як сказав напередодні референдуму прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, є "тихою революцією". Збори католицьких єпископів Ірландії раніше цього місяця повідомили, що не будуть виступати за збереження "в значній мірі зайвої" норми про богохульство. Там зазначили, що такі закони часто використовуються в інших країнах "для виправдання насильства та пригноблення меншин".

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На виборах в Ірландії перемагає чинний президент країни Майкл Хіггінс. Одночасно на референдумі громадяни висловились проти кримінальної відповідальності за богохульство. (27.10.2018)

Норма про кримінальну відповідальність за богохульство рідко застосовувалась у країні на практиці. У 2015 році британський актор і письменник Стівен Фрай в одному з інтерв'ю ірландським медіа назвав "норовливим, підлим і дурним" бога, який "створив світ, повний несправедливості і горя". Відносно Фрая завели справу про богохульство, яку закрили в 2017 році через відсутність постраждалої сторони.

У травні цього року ірландці також підтримали скасування заборони абортів, а у 2015 році - проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.

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