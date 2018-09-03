Більшість німців критично оцінюють міграційну політику уряду - опитування

Міграційна політика уряду ФРН викликає невдоволення громадян. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 6 вересня, результати проведеного соцопитування ARD-Deutschlandtrend. Згідно з даними соціологів, 50 відсотків респондентів вважають, що розпочатий з 2015 року прийом та розподіл мігрантів у Німеччині проведено "радше погано або дуже погано". Водночас 43 відсотки учасників соціологічного дослідження оцінили роботу уряду в цьому питанні як "радше добре або дуже добре".

Критики зазнала й робота уряду в питанні інтеграції біженців у німецьке суспільство й ринок праці: 69 відсотків опитаних громадян оцінили урядові досягнення як "радше погано або дуже погано". Лише 27 відсотків упевнені, що процес інтеграції біженців відбувається "радше добре або дуже добре".

Ще одним аспектом, котрий викликає невдоволення громадян ФРН, стала практика депортації тих, кому відмовлено в наданні притулку. Загалом 83 відсотки учасників опитування переконані, що це здійснюється "радше погано або дуже погано". 11 відсотків дотримуються протилежної думки.

Більшість схвалює спостереження за АдН

Ще одним результатом опитування стала підтримка громадянами встановлення спостереження з боку Федерального відомства з охорони конституції над правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини". Такий крок підтримали 65 відсотків респондентів, натомість 32 відсотки учасників опитування не вважають такий крок доцільним.

Водночас щодо довіри до чинного уряду як і раніше простежується істотна відмінність між східною та західною частинами Німеччини. У західних землях 46 відсотків опитаних довіряють чинному уряду, на сході таких громадян лише 35 відсотків.

Напередодніміністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав міграцію "матір'ю всіх політичних проблем" в Німеччині. За його словами, міграційне питання - одна з головних причин зниження підтримки населенням традиційних політичних партій. Ця заява спровокувала значний резонанс серед німецького політикуму та хвилю критики в бік урядовця.