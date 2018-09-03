Більшість німців критично оцінюють міграційну політику уряду - опитування
Більшість опитаних громадян ФРН висловили невдоволення міграційною політикою уряду та темпами інтеграції біженців у німецьке суспільство. Водночас респонденти виступили за спостереженням над АдН.
Більшість німців несхвально оцінили роботу уряду в питанні прийому та розподілу біженців, а також їхньої інтеграції
Міграційна політика уряду ФРН викликає невдоволення громадян. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 6 вересня, результати проведеного соцопитування ARD-Deutschlandtrend. Згідно з даними соціологів, 50 відсотків респондентів вважають, що розпочатий з 2015 року прийом та розподіл мігрантів у Німеччині проведено "радше погано або дуже погано". Водночас 43 відсотки учасників соціологічного дослідження оцінили роботу уряду в цьому питанні як "радше добре або дуже добре".
Критики зазнала й робота уряду в питанні інтеграції біженців у німецьке суспільство й ринок праці: 69 відсотків опитаних громадян оцінили урядові досягнення як "радше погано або дуже погано". Лише 27 відсотків упевнені, що процес інтеграції біженців відбувається "радше добре або дуже добре".
Ще одним аспектом, котрий викликає невдоволення громадян ФРН, стала практика депортації тих, кому відмовлено в наданні притулку. Загалом 83 відсотки учасників опитування переконані, що це здійснюється "радше погано або дуже погано". 11 відсотків дотримуються протилежної думки.
Ще одним результатом опитування стала підтримка громадянами встановлення спостереження з боку Федерального відомства з охорони конституції над правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини". Такий крок підтримали 65 відсотків респондентів, натомість 32 відсотки учасників опитування не вважають такий крок доцільним.
Водночас щодо довіри до чинного уряду як і раніше простежується істотна відмінність між східною та західною частинами Німеччини. У західних землях 46 відсотків опитаних довіряють чинному уряду, на сході таких громадян лише 35 відсотків.
Напередодніміністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав міграцію "матір'ю всіх політичних проблем" в Німеччині. За його словами, міграційне питання - одна з головних причин зниження підтримки населенням традиційних політичних партій. Ця заява спровокувала значний резонанс серед німецького політикуму та хвилю критики в бік урядовця.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Мета - вижити
Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Пішки до Європи
У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Глобальний шок
Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Хаос та відчай
Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Підніжка біженцю
Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Жодних відкритих кордонів
Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Символ жахіть
Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.