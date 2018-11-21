Більшість з 4,7 тисячі злочинів проти активістів Євромайдану розкрито - Горбатюк

Більшу частину з 4,7 тисячі злочинів проти активістів Євромайдану розкрито. Про це у середу, 21 листопада, сказав начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає агенція "Українські Новини".

Він уточнив, що під розкриттям має на увазі встановлення обставин злочину, його виконавців і організаторів. На причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій. "На сьогоднішній день із цих 4,7 тисячі злочинів більшу частину розкрито", - заявив Горбатюк. Над розкриттям працюють тільки 33 прокурори і 46 слідчих Генпрокуратури.

За словами Горбатюка, всього підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів. Під вартою перебувають 13 підсудних. Вироки були винесені 52 особам. Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.

Водночас Горбатюк також додав, що вбивства активістів Євромайдану не розкриті. "Є, на жаль, нерозкриті злочини і це, насамперед, убивство Нігояна, Жизневського і Сеника... Але я можу говорити, що ми рухаємося до результату", - заявив Горбатюк. За його словами, розкриттю злочинів Майдану перешкоджають тривалість експертиз, оскільки деякі з них було призначено ще у 2015 році і досі не завершено, позиція керівництва міністерства внутрішніх справ, яке не звільняє підозрюваних у злочинах співробітників, а також нестача суддів.

Водночас заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що до слідства у справах Майдану є багато запитань. Її не влаштовує робота слідчих управління спецрозслідування у справі про вбивство активіста Романа Сеника, також вона висловила претензію до організації роботи управління спецрозслідувань. Вона також підкреслила, що реорганізація цього управління не була спрямована на зривання розслідувань.

Окрім того, ГПУ звинувачує Вищу раду правосуддя (ВРП) у затягуванні розгляду судами справ Майдану, заявив начальник відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський. Він зазначив, що ВРП свідомо затягує розгляд скарг на дії суддів, які подають прокурори, передає агентство "Українські новини". Водночас, за його словами, рада невідкладно відкриває дисциплінарні справи на суддів за скаргами адвокатів підозрюваних у злочинах проти активістів Майдану.

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