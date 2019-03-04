 Більше двох десятків загиблих унаслідок торнадо в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

Більше двох десятків загиблих унаслідок торнадо в США

Щонайменше 22 людини, серед яких і діти, загинули внаслідок низки торнадо у штатах Алабама та Джорджія. Місцева влада повідомляє про велику кількість поранених та зниклих безвісти.

Торнадо в США

Наслідки торнадо у штаті Алабама в США

Над американськими штатами Алабама та Джорджія пронеслися кілька потужних торнадо. Унаслідок стихійного лиха, яке сталося в неділю, 3 березня, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі й діти. Десятки інших осіб отримали серйозні тілесні ушкодження. Повідомляється також і про зниклих безвісти. Такі дані оприлюднив шериф одного з постраждалих округів штату Алабама Джей Джонс в ефірі місцевого телеканалу WSFA 12.

"На жаль, враження таке, що ця кількість (загиблих. - Ред.) ще зростатиме", - цитує шерифа агенція новин dpa. За даними американських метеорологічних служб, місцями швидкість вітру сягала 218 кілометрів на годину. Негода завдала значних руйнувань будівель та інфраструктури.

Торнадо в США

Швидкість вітру під час негоди сягала 218 кілометрів на годину

Метеослужби та представники влади закликали місцеве населення до обережності та готовності до можливих наступних вітрів ураганної сили.

До пошуково-рятувальних робіт уночі залучили безпілотники, оснащенні тепловізорами. Місцями до деяких зруйнованих будівель дуже важко дістатися через руйнування й викорчувані вітром дерева.

 

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