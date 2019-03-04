Більше двох десятків загиблих унаслідок торнадо в США

Над американськими штатами Алабама та Джорджія пронеслися кілька потужних торнадо. Унаслідок стихійного лиха, яке сталося в неділю, 3 березня, загинули щонайменше 22 людини, у тому числі й діти. Десятки інших осіб отримали серйозні тілесні ушкодження. Повідомляється також і про зниклих безвісти. Такі дані оприлюднив шериф одного з постраждалих округів штату Алабама Джей Джонс в ефірі місцевого телеканалу WSFA 12.

"На жаль, враження таке, що ця кількість (загиблих. - Ред.) ще зростатиме", - цитує шерифа агенція новин dpa. За даними американських метеорологічних служб, місцями швидкість вітру сягала 218 кілометрів на годину. Негода завдала значних руйнувань будівель та інфраструктури.

Швидкість вітру під час негоди сягала 218 кілометрів на годину

Метеослужби та представники влади закликали місцеве населення до обережності та готовності до можливих наступних вітрів ураганної сили.

До пошуково-рятувальних робіт уночі залучили безпілотники, оснащенні тепловізорами. Місцями до деяких зруйнованих будівель дуже важко дістатися через руйнування й викорчувані вітром дерева.