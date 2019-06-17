Білорусь закриє кордон уздовж Чорнобильської зони через наплив туристів

Білоруські прикордонники збираються посилити охорону і з часом закрити державний кордон країни з Україною уздовж Чорнобильської зони відчуження. Про це у четвер, 14 листопада, заявив глава Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо в ефірі телеканалу "Білорусь 1", інформує агенція "Інтерфакс".

"Стоїть завдання закрити державний кордон по контуру Чорнобильської зони. Дуже велике зараження на самій лінії кордону, туди людина не повинна ходити", - пояснив Лаппо.

Він також звернув увагу на те, що нині кордон охороняється безпілотником, а незабаром зона відчуження буде забезпечена камерами відеоспостереження. "Шість операторів будуть повністю бачити, що відбувається на ділянці кордону приблизно в 370 кілометрів", - зазначив голова відомства.

Лаппо уточнив, що виконання цього завдання заплановане на 2020-2021 роки. За його словами, настільки оперативне реагування викликане не тільки радіацією, а й туризмом у Чорнобильську зону.

Цього року в Україні зафіксовані найвищі показники туристичного потоку до зони відчуження - понад 100 тисяч осіб, інформує агенція dpa. Аварія на Чорнобильській АЕС сталась 26 квітня 1986 року. Україна почала дозволяти масове туристичне відвідання Чорнобильської зони у 2011 році, коли рівень радіаційного забруднення території знизився до допустимого.

Дивитись відео 06:10 Поділитись Чорнобильський туризм: що шукають і що знаходять іноземці у "мертвій зоні" (18.06.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3KbMd Чорнобильський туризм: що шукають і що знаходять іноземці у "мертвій зоні"