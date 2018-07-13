 Білий дім: Зустріч Трампа із Путіним відбудеться | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Білий дім: Зустріч Трампа із Путіним відбудеться

Вашингтон запевнив, що попри скандал зі звинуваченням російських розвідників у хакерських атаках в США, саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться. В російському МЗС відкидають звинувачення.

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

Попри звинувачення співробітників Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у скоєнні хакерських атак в США, Вашингтон запевнив, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна відбудеться. Про це у п'ятницю, 13 липня, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає агенція AFP.

Зустріч президентів, яка відбудеться у понеділок, 16 липня, в столиці Фінляндії Гельсінкі, почнеться близько 13:00 у Президентському палаці, повідомила канцелярія президента Фінляндії. 

Переговори Трампа із Путіним будуть продовжені під час робочого обіду, перед яким у президентському палаці відбудеться зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Майка Помпео. Очікується, що після зустрічі президенти РФ і США виступлять на спільній прес-конференції. 

У Кремлі повідомили, що чіткого порядку денного на саміті президентів РФ і США немає. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, повістку будуть визначати самі глави держав.

Росія відкидає звинувачення

Тим часом міністерство закордонних справ Росії відкинуло звинувачення з боку США у скоєнні хакерських атак співробітниками російських розвідслужб. "Очевидно, що мета цього вкидання - зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом", - йдеться в заяві МЗС РФ. У зовнішньополітичному відомстві також стверджують, що у Вашингтоні "намагаються реанімувати стару "качку" щодо уявного втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року".

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Обвинуваченим, які є співробітниками ГРУ РФ, закидають втручання у комп'ютерну мережу Демократичної партії та штабу Гілларі Клінтон. (13.07.2018)

13 липня у США висунули звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про злам комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення пред'явлені в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо ймовірного російського втручання у президентські вибори США.

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