Білий дім відкинув пропозицію Путіна щодо референдуму на Донбасі

Білий дім у п'ятницю, 20 липня, заявив, що "не розглядає підтримку" ідеї запропонованого президентом Росії Володимиром Путіним нового референдуму на Сході України.

Раніше у п'ятницю посол Росії в США Анатолій Антонов підтвердив, що президент Росії обговорював у Гельсінкі з президентом США Дональдом Трампом можливість проведення нового референдуму на Донбасі для вирішення подальшої долі контрольованого сепаратистами регіону.

Утім, речник Ради нацбезпеки США Гарретт Маркіс відповів, що домовленості між Москвою та Києвом із владнання конфлікту на Донбасі "не включають жодних варіантів референдуму". Він додав, що спроби організувати "так званий референдум" не матимуть "жодної легітимності".

Нагадаємо, раніше інформагенція Bloomberg з посиланням на два неназвані джерела повідомила, що президент РФ Путін запропонував президенту США Трампу розглянути ідею референдуму на Донбасі. Про це сам Путін нібито розповів російським дипломатам на зустрічі за зачиненими дверима у МЗС Росії. Згодом, коментуючи цю новину, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в разі, якщо мінські домовленості не спрацюють, "можна обговорити інші опції врегулювання внутрішньоукраїнської кризи".