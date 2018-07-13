 Білий дім відкинув пропозицію Путіна щодо референдуму на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Білий дім відкинув пропозицію Путіна щодо референдуму на Донбасі

У Білому домі заявили, що будь-які спроби провести новий референдум на Донбасі не матимуть "жодної легітимності", оскільки вони не передбачені жодними домовленостями між Києвом і Москвою.

В адміністрації президента США проти референдуму на Донбасі

В адміністрації президента США проти референдуму на Донбасі

Білий дім у п'ятницю, 20 липня, заявив, що "не розглядає підтримку" ідеї запропонованого президентом Росії Володимиром Путіним нового референдуму на Сході України.

Раніше у п'ятницю посол Росії в США Анатолій Антонов підтвердив, що президент Росії обговорював у Гельсінкі з президентом США Дональдом Трампом можливість проведення нового референдуму на Донбасі для вирішення подальшої долі контрольованого сепаратистами регіону.

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В МЗС Росії заявляють, що США "не змогли змусити Київ виконувати мінські домовленості", тому можна обговорити "інші опції". (20.07.2018)

Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував Дональду Трампу ідею проведення референдуму на Донбасі. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах РФ. (20.07.2018)

Утім, речник Ради нацбезпеки США Гарретт Маркіс відповів, що домовленості між Москвою та Києвом із владнання конфлікту на Донбасі "не включають жодних варіантів референдуму". Він додав, що спроби організувати "так званий референдум" не матимуть "жодної легітимності".

Нагадаємо, раніше інформагенція Bloomberg з посиланням на два неназвані джерела повідомила, що президент РФ Путін запропонував президенту США Трампу розглянути ідею референдуму на Донбасі. Про це сам Путін нібито розповів російським дипломатам на зустрічі за зачиненими дверима у МЗС Росії. Згодом, коментуючи цю новину, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в разі, якщо мінські домовленості не спрацюють, "можна обговорити інші опції врегулювання внутрішньоукраїнської кризи".

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