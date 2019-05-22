 Бізнес-партнер Зеленського на чолі СБУ: чи є надія на реформи | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.05.2019

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Україна

Бізнес-партнер Зеленського на чолі СБУ: чи є надія на реформи

Бізнес-партнер президента Зеленського Іван Баканов став фактичним керівником української СБУ, очоливши департамент, на ліквідації якого вже давно наполягають в Євросоюзі.

Департамент К Служби безпеки України називають одним із найбільш корумпованих

"Департамент К" Служби безпеки України називають одним із найбільш корумпованих

Одним зі своїх перших указів президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ) керівника свого передвиборчого штабу та партнера по студії "Квартал 95" Івана Баканова. Чинним керівником спецслужби все ще залишається Василь Грицак. Він хоч і подав у відставку з посади ще 20 травня, однак її ще має затвердити Верховна Рада, так само як і нову кандидатуру на цей пост, яку запропонує президент.

Утім, Василь Грицак вже заявив виданню Liga.net, що розпочне передачу справ Баканову. "В разі якщо конфлікт (президента. - Ред.) з парламентом заблокує голосування за голову СБУ Баканов може стати тимчасовим виконувачем обов'язків голови", - пояснює DW співрозмовник, близький до нової адміністрації президента.

Без досвіду і служби

Призначення Баканова викликало помітне здивування у таборі опонентів Зеленського. Адже новий перший заступник не має досвіду роботи в правоохоронних структурах і не служив в армії. Останні роки він керував компаніями з бізнес-групи "Кварталу 95" та був їхнім номінальних власником. Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського та юрист за освітою.

2017 року Баканов очолив партію Слуга народу, яка висунула Володимира Зеленського на виборах-2019

2017 року Баканов очолив партію "Слуга народу", яка висунула Володимира Зеленського на виборах президента

Іван Баканов в 2017 році очолив політичну партію "Слуга народу", яка висунула кандидатуру Зеленського на президентських виборах 2019 року та за останніми рейтингами лідирує у рейтингах на вибори парламентські. Утім, повести її на позачергові вибори, які мають відбутися 21 липня, Баканов, вочевидь, не зможе, адже робота в СБУ вимагає призупинення членства в політичній партії, пояснює народний депутат Сергій Лещенко, якого зараховують до команди Зеленського.

Сумнозвісний "департамент К"

Примітно, що головне управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю СБУ опинялося під прицілом критиків і до приходу в нього Баканова. Депутат Київської облради і колишній працівник столичного управління СБУ Іван Ступак називає це управління - так званий "департамент К" - однією з найдієвіших і водночас однією із найбільш корумпованих структур СБУ. "Вони були причетні до зачищення ринку скрапленого газу в 2017 році, обшуках в офісах автозаправок ОККО в 2018-му та ще великої кількості справ, в рамках яких починався тиск на бізнес, але до суду ці справи ніколи не доходили", - розповідає він.

А попереднику Баканова Павлу Демчині, який подав у відставку незадовго до інавгурації Зеленського, ще в вересні 2018 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру у незаконному збагаченні. Раніше журналісти-розслідувачі виявили в Демчини та його родичів майно вартістю, яка контрастує з доходами співробітника спецслужби. Незадовго до звільнення екс-президент України Петро Порошенко присвоїв йому звання генерал-полковника.

Спецслужба і вибори

СБУ відігравала на диво помітну роль в президентській виборчій кампанії 2019 року. "У лютому майже синхронно з міністерством внутрішніх справ вони відкрили справи про підкуп виборців топ-кандидатів: СБУ - проти штабу Юлії Тимошенко, а МВС - проти штабу Порошенка",- каже голова "Комітету виборців України" Олексій Кошель. Результатів розслідування порушених проваджень попри гучний резонанс немає і досі.

Формально завершити відстаку Василя Грицака з посади голови СБУ може лише парламент

Формально завершити відстаку Василя Грицака з посади голови СБУ може лише парламент

А зі штабу Володимира Зеленського під час виборів лунали звинувачення в бік спецслужби щодо незаконного стеження. У лютому співробітники одного з офісів "Кварталу 95" помітили встановлення прослуховувальної апаратури у будівлі навпроти. Як виявилось, техніка = належала СБУ, втім, там запевнили, що вели стеження у справі, що не мала стосунку до Зеленського. 

Однак Іван Ступак переконаний, що стеження за Зеленським вели, причому причетним до цього, за його словами, був саме "департамент К", який тоді очолював Демчина. "Тепер, після приходу Баканова, там всі в очікуванні чисток", - розповідає він.

Ліквідація чи реформи

Тим часом представництво ЄС в Україні закликало до негайної реформи спецслужби. Зокрема, від Києва вимагають загалом ліквідувати те управління, яке зараз очолив Ігор Баканов. "Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. У той же час, СБУ повинна позбутися функцій в сфері економічної та організованої злочинності", - зазначила заступниця голови представництва ЄС в Україні в Анніка Вайдеманн на зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер.

Про реформу влада в Україні говорила щонайменше останні два роки - востаннє екс--президент Петро Порошенко анонсував презентацію концепції нововведень в квітні. Однак експерт "Українського інституту майбутнього" Денис Монастирський, який консультує команду нового президента з питань роботи правоохоронних органів, вважає, що подібні реформи не будуть швидкими. "Цей процес безпосередньо пов'язаний із створенням нової служби фінансових розслідувань чи фінансової безпеки. На найближчі три місяці запланована розробка такої реформи, її ухвалення парламентом (...) Однак нова служба - це від трьох до десяти тисяч людей. Можливо, протягом двох років можлива трансформація СБУ до моделі, яка буде обрана в інклюзивному діалозі (з суспільством. - Ред.)",- заявив він журналістам.

DW.COM

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