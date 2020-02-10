Буревій в Європі забрав життя щонайменше шести осіб

Внаслідок потужного буревію, який вирує зараз в європейських країнах, станом на понеділок, 10 лютого, загинуло щонайменше шестеро людей. У Німеччині буревій носить ім'я "Забіне", тоді як в інших країнах - "Кіара".

Так, на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшаньска, що неподалік від кордону зі Словаччиною, загинули дві жінки - мати та донька, повідомила місцева поліція. Трагедія сталась через те, що сильний вітер зірвав дах з будівлі, який впав на людей, що стояли біля лижного підйомника. Внаслідок цього інциденту ще троє людей отримали травми.

Шторм на узбережжі Північного моря

На шведському озері Феген перекинувся човен з двома людьми. Внаслідок цього одна людина загинула, інша до сих пір вважається зниклою безвісти, передає місцеве видання Aftonbladet.

Окрім того, внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії. Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії.

Вітер перевернув автомобільний навіс в німецькому Бохумі

У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була спричинена наслідками буревію. Так, водій врізався на автобані в пересувний знак-сигналізатор небезпеки, встановлений під час прибирання гілок зі шляху, повідомила поліція.

Внаслідок негоди в Чехії травми отримали щонайменше п'ятеро людей, у тому числі одна жінка, на яку впало дерево, повідомила місцева влада. Без струму в країні залишились 290 тисяч будинків.

Наслідки негоди в польському місті Колобжег

У Великобританії пошкоджені та без струму залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. В шотландському місті Хоік в річку впав готель та бістро, внаслідок цього ніхто не постраждав. В британських аеропортах скасовані близько сотні рейсів. Також в багатьох європейських країнах обмежений рух транспорту.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Вітер-руйнівник Діставшись до Північної Європи, буревій "Забіне" викорчовував дерева та валив лінії електропередач. Через негоду більше 30 тисяч домогосподарств у Великобританії та близько 10 тисяч в Ірландії залишилися без електропостачання.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Загроза повеней Рясні зливи, що обрушились на більшу частину Великобританії, спонукали британську метеорологічну службу попередити населення про загрозу повеней. Місцями, попередження справдилися, приміром, у розташованому на півночі Англії селищі Майтемройд (на фото), де місцева річка Кальдер вийшла з берегів.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Шалена швидкість вітру Потужні вітри призвели до численних ДТП, паралізували роботу аеропортів та залізниці. Як повідомила британська метеорологічна служба, найвища зафіксована швидкість вітру - 150 кілометрів на годину. Такий показник задокументували в селі Абердарон у Північному Уельсі.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Рекорд швидкості в авіації завдяки буревію Хоч багато авіарейсів скасували, потужні пориви вітру подеколи несподівано стали в пригоді. Приміром, літак авіакомпанії British Airways, що виконував рейс Нью-Йорк - Лондон, здійснив найшвидший політ за цим маршрутом, виконаний звичайним авіалайнером. Сильний попутний вітер наблизив швидкість лайнера до швидкості звуку, тож йому вдалося пролетіти 5632 кілометри всього за 4 години і 56 хвилин.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі "Забіне" досягла континентальної Європи Згодом буревій обрушився на Північну Францію, в тому числі французьке місто Вімре (на фото). Влада розпорядилася закрити парки, цвинтарі й ринки просто неба. Негода також зачепила Бельгію, Нідерланди, Швейцарію, Данію та Німеччину, а потім рушила на схід, до Чехії.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Штормові хвилі Зранку неділі, 9 лютого, буревій "Забіне" досяг північного заходу Німеччини, вдаривши по розташованих на узбережжі містах Емден і Кіль, а також по острову Зюльт, що у Північному морі. В регіоні скасували поромне сполучення, а порти Дувр в Англії та Кале у Франції були повністю закриті через негоду.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Сум'яття в аеропортах У неділю німецькі аеропорти Дюссельдорфа і Франкфурта вимушені були скасувати десятки рейсів після того, яка буревій посунув на південь у бік Баварії. Також перенесли на потім деякі рейси в аеропортах Гамбурга, Берліна, Ганновера, Дортмунда, Кельна і Штутгарта. Раніше аналогічна ситуація спостерігалася в лондонському аеропорту Хітроу, аеропорту Брюсселя і аеропорту Схіпхол під Амстердамом.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Безлад у південній Німеччині Найгірші погодні умови прогнозувалися в південних федеральних землях Німеччини Баден-Вюртемберг і Баварія. У Баварії внаслідок буревію близько 60 тисяч будинків залишилися без електрики. Місцями в цих двох землях повалені дерева та відірвані вітром гілляки спричинили транспортний колапс, а подекуди й аварії.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Метрові хвилі у землі Шлезвіг-Гольштейн У найпівнічнішій німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн у поромному порту Дагебюлль, розташованому на березі Північного моря, спостерігалися метрові хвилі. Тим часом у німецькому курорті Санкт-Петер-Ординг, що теж лежить на Північному морі, дехто гуляв на вулиці з дітьми, щоб пограти на сильному вітрі. Найзатятіші кайтсерфери навіть вирішили не проґавити нагоду покататися на високих хвилях.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Тримайтеся якнайдалі від символу Кельна Сильні пориви вітру змусили владу Кельна попередити громадян, щоб ті трималися під час буревію якнайдалі від головної туристичної принади міста - Кельнського собору. Річ у тім, що потужні повітряні маси теоретично можуть обірвати кам'яні фрагменти середньовічної споруди. Враховуючи висоту будівлі, падіння такого навіть невеличкого уламка може становити смертельну небезпеку.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Не обійшлося без травмувань Сильний вітер повалив багато дерев і конструкцій, що завдало значної шкоди і паралізувало транспортне сполучення у багатьох регіонах. Відомо про кілька травмованих осіб, серед яких і одна жінка в Німеччині. На її авто впало дерево. Лікарі кажуть, що її стан критичний.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Зрив залізничних перевезень у понеділок У ніч на понеділок, 10 лютого, по всій Німеччині було призупинено міжміські та регіональні залізничні перевезення. Ближче до ранку в окремих регіонах рух потягів відновили, однак багато працівників мали клопіт із добиранням на роботу, в тому числі й через сповільнення швидкості поїздів на окремих ділянках залізниці та повсюдні запізнення.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі На вершині гірського масиву Гарц За даними Німецької метеорологічної служби, ввечері неділі, 9 лютого, швидкість вітру на найвищій вершині гірського масиву Гарц, що називається Брокен, сягнула 156 кілометрів на годину. Дехто вирішив перевірити силу вітру на собі, піднявшись на гору під час буревію (на фото). Синоптики попереджали, що вночі пориви вітру можуть сягати 180 км/год.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Понівечені будівлі Ось цей будинок розташований у одному з найфешенебельніших кварталів Гамбурга. Але власників будівлі підвела любов до зелених насаджень - масивне старезне дерево не витримало сильних поривів вітру й повалилося на споруду, вщент зруйнувавши частину вілли. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомили в місцевій протипожежній службі.

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі Скасовані шкільні заняття та спортивні заходи Мільйонам людей у країнах, що опинилися на шляху буревію "Забіне" довелося залишитися вдома. Через негоду скасували десятки заходів. Приміром, футбольний матч англійської Прем'єр-ліги між клубами "Манчестер Сіті" і "Вест Гем", або матч Бундесліги між клубами "Кельн" та "Боруссія Менхенгладбах". Крім того, в понеділок у деяких регіонах ФРН були закриті школи та садочки. Автор: Микола Кондратенко, Валерій Сааков, Крістіан Вальц

