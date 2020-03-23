Бундестаг схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро через COVID-19

Німецький Бундестаг у середу, 25 березня, ухвалив одразу низку пакетів заходів для підтримки підприємств та громадян в період пандемії коронавірусу на загальну суму понад 750 мільярдів євро. Зокрема, для допомоги дрібному бізнесу та громадянам буде виділено 156 мільярдів євро, які передбачають, серед іншого, скорочення податкових надходжень на 33,5 мільярда євро через викликану пандемією кризу в економіці.

Цим пакетом уряд ФРН запропонував 50 мільярдів євро надати на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. Серед заходів соціальної підтримки населення: орендарі мають бути захищені від втрати житла, навіть за наявності боргів з орендної плати. Передбачається також спростити доступ до соціальної допомоги з безробіття Hartz-IV, а також умови тимчасового переходу на скорочений графік роботи.

Читайте також: МВФ: Криза через коронавірус може стати глибшою за рецесію 2008-2009 років

Для виділення цього фінансування депутати зупинили дію так званого "боргового гальма", передбаченого в конституції ФРН. Згідно з ним, задля зменшення дефіциту бюджету, нові запозичення Німеччини впродовж року не повинні перевищувати 0,35 відсотка від валового внутрішнього продукту.

Також німецькі депутати проголосували за створення фонду загальною сумою 600 мільярдів євро для виділення кредитів та націоналізації великих підприємств, які особливо сильно постраждають від кризи, викликаної пандемією.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що уряд країни робить все можливе для пом'якшення негативних наслідків нинішньої кризи. "Для цього немає сценарію", - визнав він, передає агенція Reuters.