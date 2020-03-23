 Бундестаг схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро через COVID-19 | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Бундестаг схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро через COVID-19

Для допомоги невеликим фірмам та громадянам під час викликаної пандемією кризи буде виділена допомога на 156 мільярдів євро. Великі підприємства зможуть отримати кредити на загальну суму в 600 мільярдів євро.

Німецькі депутати під час засідання Бундестагу

Німецькі депутати під час засідання Бундестагу

Німецький Бундестаг у середу, 25 березня, ухвалив одразу низку пакетів заходів для підтримки підприємств та громадян в період пандемії коронавірусу на загальну суму понад 750 мільярдів євро. Зокрема, для допомоги дрібному бізнесу та громадянам буде виділено 156 мільярдів євро, які передбачають, серед іншого, скорочення податкових надходжень на 33,5 мільярда євро через викликану пандемією кризу в економіці.

Цим пакетом уряд ФРН запропонував 50 мільярдів євро надати на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. Серед заходів соціальної підтримки населення: орендарі мають бути захищені від втрати житла, навіть за наявності боргів з орендної плати. Передбачається також спростити доступ до соціальної допомоги з безробіття Hartz-IV, а також умови тимчасового переходу на скорочений графік роботи.

Читайте також: МВФ: Криза через коронавірус може стати глибшою за рецесію 2008-2009 років

Для виділення цього фінансування депутати зупинили дію так званого "боргового гальма", передбаченого в конституції ФРН. Згідно з ним, задля зменшення дефіциту бюджету, нові запозичення Німеччини впродовж року не повинні перевищувати 0,35 відсотка від валового внутрішнього продукту.

Також німецькі депутати проголосували за створення фонду загальною сумою 600 мільярдів євро для виділення кредитів та націоналізації великих підприємств, які особливо сильно постраждають від кризи, викликаної пандемією.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що уряд країни робить все можливе для пом'якшення негативних наслідків нинішньої кризи. "Для цього немає сценарію", - визнав він, передає агенція Reuters.

Дивитись відео 04:47

Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

Пандемія коронавірусу: в Україні вже почалося внутрішнє інфікування 23.03.2020

Жорсткий карантин допоможе українській системі охорони здоров'я уникнути колапсу. DW поспілкувалася з науковцем-іфекціоністом Федором Лапієм з Національної медичної академії післядипломної освіти.

Coronavirus in Deutschland Elmshorn Ärztin an Drive-in-Teststation

Чому в Німеччині від коронавірусу померло досі відносно мало людей 25.03.2020

У Німеччині, попри велику кількість інфікованих SARS-CoV-2, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень - напрочуд низька. Німецька інформагенція dpa з'ясовувала, у чому причина.

Symbolbild Virologe

Коментар: Коронавірус треба стримати, але не за будь-яку ціну 25.03.2020

Ясна річ, треба подбати, аби від коронавірусу померли якомога менше людей. Але чи є економічна катастрофа правильним засобом? Ізолювати слід лише тих, хто у групах ризику, але не все населення, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Німецькі депутати під час засідання Бундестагу

Бундестаг схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро

Для допомоги невеликим фірмам та громадянам під час пандемії буде виділена допомога на 156 мільярдів євро.  

Symbolbild Virologe (picture-alliance/Geisler/C. Hardt)

Коронавірус треба стримати, але не за будь-яку ціну

Чи є економічна катастрофа правильним засобом проти пандемії? Ізолювати слід лише групи ризику, вважає Бернд Ріґерт.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  