Бундесвер відновив військову місію в Іраку

Німецький Бундесвер у неділю, 26 січня, відновив свою навчальну місію у місті Ербіль на півночі Іраку, повідомило командування в Потсдамі. Місія була призупинена на початку січня після того, американські військові вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Наразі в Ербілі дислоковані близько 90 солдатів Бундесверу. Німецькі військові проводять навчальні курси для військових тренерів курдських військових формувань.

Водночас, як повідомило міністерство оборони ФРН, графіку повернення близько 30 солдатів Бундесверу до міста Таджі у центральній частині Іраку досі немає. Як повідомлялось, на початку січня близько 30 німецьких військових були вивезені з цієї бази до Йорданії. У центральному Іраку німецькі військові тренували бійців уряду в Багдаді.

В місії міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США наразі беруть участь близько 400 німецьких солдатів. Майже 280 з них базуються в Йорданії, решта - в Іраку, більшість з яких - Ербілі. Зазвичай там перебувають 120 солдатів Бундесверу.

Протягом останніх тижнів міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) неодноразово наголошували, що Бундесвер хоче продовжити місію в Іраку. "Ми будемо надалі потрібні тут", - заявила Крамп-Каренбауер після візиту до Ербіля в середині січня, передає агенція AFP.

Нагадаємо, що 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після вбивсвтва Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти у 2014 році.