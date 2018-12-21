 Бундесвер вивчає можливість залучення іноземців на невійськові посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

Бундесвер вивчає можливість залучення іноземців на невійськові посади

Через брак кадрів уже невдовзі до лав Бундесверу можуть набирати іноземців для невійськової служби, приміром, лікарів та IT-спеціалістів. Можливість цього вивчають у міністерстві оборони ФРН.

Бундесверу бракує, зокрема, ІТ-спеціалістів

Бундесверу бракує, зокрема, ІТ-спеціалістів

Бундесвер розглядає можливість покривати гострий дефіцит кадрів за допомогою залучення громадян інших країн-членів Євросоюзу. Про це розповів генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Цорн (Eberhard Zorn) в інтерв'ю виданням медіакорпорації Funke Mediengruppe, оприлюдненому в четвер, 27 грудня.

Ебергард Цорн

Ебергард Цорн

За словами Цорна, аналітики Бундесверу вивчають можливість проводити набір громадян інших країн-членів ЄС до лав німецьких збройних сил для виконання спеціальних завдань. За його словами, йдеться про такі спеціальності, як-от "лікарі або IT-фахівці". На думку Цорна, саме на тлі відчутного браку кадрів німецькі військові мусять "дивитися на всі боки", щоб вирішити проблему нестачі фахівців та підготувати заміну нинішнім працівниками та службовцям.

Водночас, за інформацією самої Funke Mediengruppe, федеральний уряд Німеччини вже проводив відповідні консультації насамперед зі східноєвропейськими країнами ЄС. Однак більшість з них продемонстрували досить стриману позицію в цьому плані. Тим часом, на думку уповноваженого Бундестагу з питань збройних сил Ганса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels), набір іноземців до Бундесверу "свого роду нормальне явище".

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Під час відвідання військових навчань Trident Juncture Урсула фон дер Ляєн наголосила на внеску Бундесверу в колективну оборону НАТО. Тим часом у міноборони країни повідомили про проблеми з новою технікою армії. (31.10.2018)

Бундесвер посилить свої лави, зважаючи на підвищення кількості зобов'язань Німеччини перед НАТО та Євросоюзом. Кількість німецбких військовослужбовців має сягнути 203 тисяч до 2025 року. (29.11.2018)

На підтвердження цього твердження в розмові з журналістами Funke Mediengruppe він навів як аргумент той факт, що в лавах Бундесверу вже служить чимало громадян, які мають міграційне походження, або людей з подвійним громадянством.

Кількість військовослужбовців зростає

Тим часом у самому Бундесвері побільшало військових. За даними міністерки оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), до кінця 2018 року особовий склад Бундесверу налічуватиме понад 182 тисяч вояків, що на 2,5 тисячі більше торішнього показника. Про це міністерка розповіла в розмові з журналістами видання Rheinische Post, що так само вийшло друком 27 грудня.

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