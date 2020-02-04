"Будь ласка, приготуйте їжу без коронавірусу". Чи дискримінують азіатів у ФРН?

"У мене немає часу. Ви ж бачите, що тут відбувається. Приходьте пізніше", - жінка, яка готує на відкритій кухні в азійському супермаркеті з інтегрованим рестораном, заклопотана. Але вона таким чином все одно відповіла за питання, чи тримаються люди в Німеччині подалі від азійських супермаркетів від часу спалаху коронавірусу. Відповідь: ні, принаймні, не від цього магазину.

Це перший із понад дюжини азійських магазинів, ресторанів та салонів краси, які ми відвідали цього дня в Бонні. Західнонімецький Бонн із 320 тисячами населення популярний серед азійських туристів. Тут народився композитор Людвіг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), у центрі міста стоїть його будинок-музей.

Бетховена в Азії особливо шанують, а тому багато азійських туристів відвідують місто на Рейні, а особливо цьогоріч, коли відзначають 250-річчя з дня народження композитора. Впадає в око в Бонні й велика кількість азійських закладів харчування і магазинів. Тож не виключено, що хтось із жителів Бонна може хвилюватися, що завдяки напливу туристів коронавірус потрапить і до їхнього міста, а тому, можливо, критично налаштований до азіатів.

Один із багатьох азійських магазинів у Бонні

"Я не вірус"

У соціальних мережах можна побачити, як дискримінують азіатів відтоді як у Китаї спостерігається спалах коронавірусу. Під франкомовним хештегом #JeSuіsPasUnVіrus, англомовним #ІAmNotAVіrus чи німецькомовним #ІchBіnKeіnVіrus, які всі означають: "Я не вірус", можна прочитати про те, як люди переходять на інший бік вулиці, побачивши, як назустріч іде хтось азійської зовнішності. Розповідають люди і історії про те, як азіатів відмовляються обслуговувати в певних ресторанах чи ображають, називаючи переносниками вірусів чи як люди обходять стороною азійські ресторани. Що це - поодинокі випадки, чи дійсно так нині виглядає повсякденне життя азіатів у Німеччині?

Всюдисущий коронавірус

Одне - беззаперечний факт: коронавірус в усіх "на вустах". Достатньо завітати до найближчої аптеки у центрі міста, де на касі красується інформаційний плакат із закликом не панікувати через нову епідемію.

З нього також можна дізнатися, що немає наукових підтверджень, що захисна маска у громадських місцях знижує ймовірність заразитися. Але попит на такі маски все одно високий, розповідає фармацевтка Штефані Малец (Stephanie Maletz).

Захисні маски в асортименті боннської аптеки

Особливо популярні маски з фільтром. "Сьогодні зранку одна китаянка хотіла придбати десь 200 штук. На жаль, такої кількості у нас не стало. Було пів сотні. Їх вона і купила".

Маски покупчиня хотіла відправити рідним у Китай. У боннській аптеці, де вони продаються за ціною 10 євро, маски розмели до останньої. Залишилися лише найпростіші тоненькі маски за ціною до 20 євроцентів за одиницю.

Менше клієнтів

Власник крамниці азіатських товарів поблизу головного вокзалу Бонна Фун Мінь Хоан коротає час за своїм смартфоном. У магазині ні душі. Страх перед коронавірусом? "Так, думаю це і на наш магазин впливає, клієнтів поменшало. Але поки ніхто вголос про вірус не говорив", - каже продавець родом із В'єтнаму. З минулого тижня магазин збиткує, хоч поки і не дуже маcштабно.

Фун Мінь Хоан у магазині азійських продуктів

У салоні нігтів працівник азійської зовнішності говорити на мікрофон відмовляється і не хоче називати свого імені. Приватно ж розповідає про те, що вільних місць на процедури зараз багато. Через вірус? Точно сказати він не береться. Так само порожньо і в азійському ресторані. І тут офіціант розповідає, що клієнтів поменшало.

Як завжди, але не так

Може скластися враження, що азіатів у Німеччині почали оминати третьою дорогою, як про це пишуть у соцмережах. Але це лише частина правди. В іншому азійському салоні нігтів робота трьох працівниць вирує і надалі, як і у багатьох інших магазинах і закусочних, які ми відвідали, і де нас переконували, що жодних змін не відчули. "У Німеччині все в порядку. Китайці, німці, усі приходять", - запевняє власник азійського супермаркету Жан Баосян.

Хуан Фу Жан ображений на телефонного хулігана

Власник пливучого ресторану Ocean Paradise на набережній Бонна Хуан Фу Жан розповідає про дзвінок від телефонного хулігана, який просив приготувати їжу, але без вірусу. Власник ресторану, родом із району Шанхая, жарту не оцінив. Каже, що його це образило.

Дезінфекція після контакту?

Ґеорґ Тюрк (Georg Tuerk) - член Товариства німецько-китайської дружби і власник фірми DeKang GmbH, що консультує німецькі підприємства у Китаї. Наприкінці місяця він мав супроводжувати групу китайських туристів. Але подорож відклали. З початком кризи коронавірусу його напівжартома запитували, коли востаннє відвідував Піднебесну і чи не підхопив вірус. Тюрк у відповідь закликає не впадати у крайнощі. Але з негативним ставленням до своїх китайських друзів він поки не стикався.

Пливучий ресторан Ocean Paradise

З опитаних нами мешканців Бонна з азійським корінням усі також заперечували, що відчули на собі прояви дискримінації. Ну, майже всі. Працівниця однієї закусочної повідала, що у магазині косметики і товарів для дому касирка продезінфікувала спреєм робоче місце на касі, після того, як вона розрахувалася.

Дивитись відео 01:05 Поділитись Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Ww8c Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)