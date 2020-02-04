 ″Будь ласка, приготуйте їжу без коронавірусу″. Чи дискримінують азіатів у ФРН? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.02.2020

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Європа

"Будь ласка, приготуйте їжу без коронавірусу". Чи дискримінують азіатів у ФРН?

Чи змінилося ставлення німців до осіб азіатської зовнішності з початком епідемії коронавірусу? У пошуках відповіді, ми відвідали низку азійських ресторанів та крамниць у німецькому Бонні. Репортаж DW.

Азіатські туристи у захисних масках

Азіатські туристи у захисних масках під час подорожі Німеччиною

"У мене немає часу. Ви ж бачите, що тут відбувається. Приходьте пізніше", - жінка, яка готує на відкритій кухні в азійському супермаркеті з інтегрованим рестораном, заклопотана. Але вона таким чином все одно відповіла за питання, чи тримаються люди в Німеччині подалі від азійських супермаркетів від часу спалаху коронавірусу. Відповідь: ні, принаймні, не від цього магазину.

Це перший із понад дюжини азійських магазинів, ресторанів та салонів краси, які ми відвідали цього дня в Бонні. Західнонімецький Бонн із 320 тисячами населення популярний серед азійських туристів. Тут народився композитор Людвіг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), у центрі міста стоїть його будинок-музей. 

Бетховена в Азії особливо шанують, а тому багато азійських туристів відвідують місто на Рейні, а особливо цьогоріч, коли відзначають 250-річчя з дня народження композитора. Впадає в око в Бонні й велика кількість азійських закладів харчування і магазинів. Тож не виключено, що хтось із жителів Бонна може хвилюватися, що завдяки напливу туристів коронавірус потрапить і до їхнього міста, а тому, можливо, критично налаштований до азіатів.

Один із багатьох азійських магазинів у Бонні

Один із багатьох азійських магазинів у Бонні

"Я не вірус"

У соціальних мережах можна побачити, як дискримінують азіатів відтоді як у Китаї спостерігається спалах коронавірусу. Під франкомовним хештегом #JeSuіsPasUnVіrus, англомовним #ІAmNotAVіrus чи німецькомовним #ІchBіnKeіnVіrus, які всі означають: "Я не вірус", можна прочитати про те, як люди переходять на інший бік вулиці, побачивши, як назустріч іде хтось азійської зовнішності. Розповідають люди і історії про те, як азіатів відмовляються обслуговувати в певних ресторанах чи ображають, називаючи переносниками вірусів чи як люди обходять стороною азійські ресторани. Що це - поодинокі випадки, чи дійсно так нині виглядає повсякденне життя азіатів у Німеччині?

Всюдисущий коронавірус

Одне - беззаперечний факт: коронавірус в усіх "на вустах". Достатньо завітати до найближчої аптеки у центрі міста, де на касі красується інформаційний плакат із закликом не панікувати через нову епідемію.

З нього також можна дізнатися, що немає наукових підтверджень, що захисна маска у громадських місцях знижує ймовірність заразитися. Але попит на такі маски все одно високий, розповідає фармацевтка Штефані Малец (Stephanie Maletz).

Захисні маски

Захисні маски в асортименті боннської аптеки

Особливо популярні маски з фільтром. "Сьогодні зранку одна китаянка хотіла придбати десь 200 штук. На жаль, такої кількості у нас не стало. Було пів сотні. Їх вона і купила".

Маски покупчиня хотіла відправити рідним у Китай. У боннській аптеці, де вони продаються за ціною 10 євро, маски розмели до останньої. Залишилися лише найпростіші тоненькі маски за ціною до 20 євроцентів за одиницю.

Менше клієнтів

Власник крамниці азіатських товарів поблизу головного вокзалу Бонна Фун Мінь Хоан коротає час за своїм смартфоном. У магазині ні душі. Страх перед коронавірусом? "Так, думаю це і на наш магазин впливає, клієнтів поменшало. Але поки ніхто вголос про вірус не говорив", - каже продавець родом із В'єтнаму. З минулого тижня магазин збиткує, хоч поки і не дуже маcштабно.

Продавець у магазині азійьких продуктів

Фун Мінь Хоан у магазині азійських продуктів

У салоні нігтів працівник азійської зовнішності говорити на мікрофон відмовляється і не хоче називати свого імені. Приватно ж розповідає про те, що вільних місць на процедури зараз багато. Через вірус? Точно сказати він не береться. Так само порожньо і в азійському ресторані. І тут офіціант розповідає, що клієнтів поменшало.

Як завжди, але не так

Може скластися враження, що азіатів у Німеччині почали оминати третьою дорогою, як про це пишуть у соцмережах. Але це лише частина правди. В іншому азійському салоні нігтів робота трьох працівниць вирує і надалі, як і у багатьох інших магазинах і закусочних, які ми відвідали, і де нас переконували, що жодних змін не відчули. "У Німеччині все в порядку. Китайці, німці, усі приходять", - запевняє власник азійського супермаркету Жан Баосян.

Хуан Фу Жан

Хуан Фу Жан ображений на телефонного хулігана

Власник пливучого ресторану Ocean Paradise на набережній Бонна Хуан Фу Жан розповідає про дзвінок від телефонного хулігана, який просив приготувати їжу, але без вірусу. Власник ресторану, родом із району Шанхая, жарту не оцінив. Каже, що його це образило.

Дезінфекція після контакту?

Ґеорґ Тюрк (Georg Tuerk) - член Товариства німецько-китайської дружби і власник фірми DeKang GmbH, що консультує німецькі підприємства у Китаї. Наприкінці місяця він мав супроводжувати групу китайських туристів. Але подорож відклали. З початком кризи коронавірусу його напівжартома запитували, коли востаннє відвідував Піднебесну і чи не підхопив вірус. Тюрк у відповідь закликає не впадати у крайнощі. Але з негативним ставленням до своїх китайських друзів він поки не стикався.

Пливучий ресторан Ocean Paradise

Пливучий ресторан Ocean Paradise

З опитаних нами мешканців Бонна з азійським корінням усі також заперечували, що відчули на собі прояви дискримінації. Ну, майже всі. Працівниця однієї закусочної повідала, що у магазині косметики і товарів для дому касирка продезінфікувала спреєм робоче місце на касі, після того, як вона розрахувалася.

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Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


DW.COM

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. (30.01.2020)  

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Докладно

Азіатські туристи у захисних масках

Чи дискримінують азіатів у Німеччині?

У пошуках відповіді, ми відвідали низку азійських крамниць у німецькому Бонні.  

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