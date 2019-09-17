Будинок ексголови НБУ Валерії Гонтаревої під Києвом спалили

Колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева повідомила про знищення вогнем її будинку в результаті підпалу. За словами Гонтаревої, її розташований у селі Гореничі будинок згорів у ніч на вівторок, 17 вересня.

"Щойно наш будинок під Києвом в селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть загасити", - повідомила Гонтарева агентству новин "Інтерфакс-Україна".

"Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!", - додала вона.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter, що поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця.

Відділ комунікації поліції Київської області повідомив, що правоохоронці з'ясовують обставини загоряння та вживають заходів із пошуку та встановлення особи, яка вчинила знищення майна. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як заявляла Гонтарева раніше, 5 вересня автомобіль невістки ексголови НБУ було облито бензином та спалено перед її будинком у центрі міста.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем реєстрації Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Сама Гонтарева нині перебуває на лікуванні в шпиталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля. Вона вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Нагадаємо, днями в управлінні НБУ заявили про "наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ" на тлі низки інцидентів з Гонтаревою та її родиною. У центробанку також розцінили останні події з родиною Гонтаревої як погрозу нинішньому керівництву регулятора.

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Гонтаревої на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у рамках розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями, а ДБР доручило оперативним підрозділам інших правоохоронних органів реалізувати рішення суду.