Брюссель: Brexit без угоди з кожним днем стає все ймовірнішим

Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу без угоди з кожним днем ​​стає все ймовірнішим. Про це у вівторок, 2 квітня, заявив офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє. Заява пролунала після того, як напередодні британський парламент знову відкинув всі запропоновані альтернативні варіанти Brexit, інформує агенція AFP.

"Сценарій" без угоди" (з ЄС - Ред.) ніколи не був бажаним чи планованим варіантом для нас. (…) Нині всі 27 країн ЄС до нього готові. Цей сценарій з кожним днем стає все ймовірнішим", - сказав Барньє, також висловивши сподівання, що неврегульованого виходу Сполученого Королівства з ЄС вдасться уникнути.

За словами Барньє, якщо Палата громад британського парламенту найближчими днями не підтримає погоджену з ЄС угоду щодо Brexit, то у Лондона залишиться лише два варіанти дій: залишити ЄС без угоди або знову попросити про відтермінування Brexit. Водночас Мішель Барньє попередив, що для схвалення такої відстрочки знадобиться "серйозне виправдання".

Нагадаємо, що 21 березня ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій. Британські депутати вже кілька разів відхилили угоду про вихід з ЄС.