Брюссель та Лондон не вестимуть переговори щодо Brexit цими вихідними

Цими вихідними Європейський Союз не проводитиме жодних переговорів з Великобританією щодо її виходу зі складу блоку. Про це у суботу, 5 жовтня, повідомив телеканал Sky News з посиланням на речницю Єврокомісії Наташу Берто. У Єврокомісії вважають, що останні пропозиції британського прем'єра Бориса Джонсона не дають підстав для завершення переговорів про Brexit.

Зокрема, не буде обговорена остання пропозиція Джонсона, який хоче замінити узгоджений режим backstop (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Однак, за словами представниці Єврокомісії, Великобританія "отримає ще одну можливість презентувати свої пропозиції" у понеділок, 7 листопада. Сам Борис Джонсон неодноразово заявляв, що не проситиме у Брюсселя перенести дату Brexit, який запланований на 31 жовтня. "Нова угода чи без угоди - але без затримки", - написав він у Twitter. Однак, британський уряд 4 жовтня вперше визнав, що, якщо до 19 жовтня не буде досягнуто жодної угоди, Джонсон все ж таки надішле листа до ЄС із проханням про надання відстрочки для Brexit, повідомила агенція Reuters.

Головний радник Джонсона заявив, що наступного тижня уряд буде спостерігати за подіями, однак не змінить свою позицію в переговорах. "Наступного тижня ми дізнаємось, як все відбудеться", - заявив Домінік Каммінгс, цитує видання The Times.

Раніше голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер визнав "прогрес" щодо повного узгодження регуляторних норм щодо товарів з Великобританії та Північної Ірландії. Водночас він зауважив, що існують "проблемні моменти, які потребуватимуть подальших доопрацювань найближчими днями".

Нагадаємо, що Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.