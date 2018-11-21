Брюссель не пішов на поступки Риму в суперечці щодо бюджету

Європейська Комісія остаточно відхилила поданий урядом Італії проект бюджету країни . Про це в середу, 21 листопада, заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, запланований урядом у Римі рівень видатків є неприйнятним.

"У пропозиціях італійського уряду ми бачимо небезпеку того, що країна може скотитися до нестабільності", - визнав Домбровскіс, якого цитує агенція новин dpa. Так само єврокомісар застеріг, що запропонований нинішнім італійським урядом бюджет негативно позначиться на економічному зростанні.

Крім того, Домбровскіс закинув уряду в Римі, що розроблений італійськими урядовцями проект головного фінансового документа країни не містить істотних заходів стимулювання зростання економіки. Серед іншого член Європейської Комісії вказав на те, що високі ризики, котрі містить бюджет, призведуть до погіршення умов видачі банками кредитів підприємствам та фізичним особам.

Державний борг Італії становить нині понад 130 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Це - другий за величиною показник в Єврозоні після боргу Греції. Водночас у абсолютних цифрах борг Італії значно вищий, ніж грецький, він сягає близько 2,3 трильйона євро. Тим часом чинні на сьогодні норми ЄС дозволяють максимальний обсяг державного боргу в розмірі 60 відсотків від ВВП. Тож уряд Італії зобов'язаний скорочувати заборгованість, а не збільшувати її, наголошують у Брюсселі.

А представлений урядом популістів проект бюджету передбачає збільшення дефіциту наступного року до 2,4 відсотка ВВП, що втричі вище за показник, про який попередній італійський уряд домовився з Брюсселем.

У жовтні Єврокомісія вже відхилила проект бюджету Італії, попросивши уряд країни переглянути його й подати повторно. Натомість коаліційний уряд Італії не змінив свою позицію щодо бюджетного плану, вважаючи всі запропоновані показники цілком прийнятними.

Якщо Рим і далі демонструватиме непоступливість у питанні бюджету, в Брюсселі погрожують вдатися до штрафних санкцій проти Італії. Такий крок можуть ухвалити після відповідних консультацій з країнами-членами Єврозони вже у грудні поточного або в січні наступного року. У випадку Італії розмір грошового стягнення може сягати 3,4 мільярда євро, зазначає агенція новин AFP.