 Брюссель не пішов на поступки Риму в суперечці щодо бюджету | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Брюссель не пішов на поступки Риму в суперечці щодо бюджету

Невдовзі ЄС може вдатися до дисциплінарних заходів проти Італії через непоступливість уряду країни в питанні скорочення дефіциту бюджету. Єврокомісія остаточно відхилила поданий проект бюджету Італії.

Риму загрожують дисциплінарні заходи з боку Брюсселя через непоступливість щодо бюджету

Риму загрожують дисциплінарні заходи з боку Брюсселя через непоступливість щодо бюджету

Європейська Комісія остаточно відхилила поданий урядом Італії проект бюджету країни . Про це в середу, 21 листопада, заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, запланований урядом у Римі рівень видатків є неприйнятним.

"У пропозиціях італійського уряду ми бачимо небезпеку того, що країна може скотитися до нестабільності", - визнав Домбровскіс, якого цитує агенція новин dpa. Так само єврокомісар застеріг, що запропонований нинішнім італійським урядом бюджет негативно позначиться на економічному зростанні.

Крім того, Домбровскіс закинув уряду в Римі, що розроблений італійськими урядовцями проект головного фінансового документа країни не містить істотних заходів стимулювання зростання економіки. Серед іншого член Європейської Комісії вказав на те, що високі ризики, котрі містить бюджет, призведуть до погіршення умов видачі банками кредитів підприємствам та фізичним особам.

DW.COM

Брюссель готує нові висновки щодо головного фінансового документа Італії. У ЄС уже лунають заяви про готовність до санкцій щодо Рима. (14.11.2018)

Попри вимоги ЄС переглянути державний бюджет країни Італія наполягає на збереженні його основних засад. Водночас, італійський міністр фінансів Джованні Тріа готовий до "конструктивного діалогу" з Брюсселем. (09.11.2018)

13 листопада спливає термін, до якого Єврокомісія очікує від уряду в Римі внесення правок до проекту бюджету на 2019 рік. Інакше Італії загрожують санкції. Ситуація з італійським бюджетом викрила й недоліки євро. (13.11.2018)

У Рима назріває конфлікт із Брюсселем через макроекономічні показники бюджету на наступний рік. Італія відмовляється виконувати вимоги Єврокомісії. (14.11.2018)

Державний борг Італії становить нині понад 130 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Це - другий за величиною показник в Єврозоні після боргу Греції. Водночас у абсолютних цифрах борг Італії значно вищий, ніж грецький, він сягає близько 2,3 трильйона євро. Тим часом чинні на сьогодні норми ЄС дозволяють максимальний обсяг державного боргу в розмірі 60 відсотків від ВВП. Тож уряд Італії зобов'язаний скорочувати заборгованість, а не збільшувати її, наголошують у Брюсселі.

А представлений урядом популістів проект бюджету передбачає збільшення дефіциту наступного року до 2,4 відсотка ВВП, що втричі вище за показник, про який попередній італійський уряд домовився з Брюсселем.

У жовтні Єврокомісія вже відхилила проект бюджету Італії, попросивши уряд країни переглянути його й подати повторно. Натомість коаліційний уряд Італії не змінив свою позицію щодо бюджетного плану, вважаючи всі запропоновані показники цілком прийнятними.

Якщо Рим і далі демонструватиме непоступливість у питанні бюджету, в Брюсселі погрожують вдатися до штрафних санкцій проти Італії. Такий крок можуть ухвалити після відповідних консультацій з країнами-членами Єврозони вже у грудні поточного або в січні наступного року. У випадку Італії розмір грошового стягнення може сягати 3,4 мільярда євро, зазначає агенція новин AFP.

Також за темою

Symbolbild Italien & Euro

Італія, популісти та вроджена вада євро 13.11.2018

13 листопада спливає термін, до якого Єврокомісія очікує від уряду в Римі внесення правок до проекту бюджету на 2019 рік. Інакше Італії загрожують санкції. Ситуація з італійським бюджетом викрила й недоліки євро.

Symbolbild Italien & Euro

Італія відмовилася змінювати бюджет попри вимоги ЄС 14.11.2018

У Рима назріває конфлікт із Брюсселем через макроекономічні показники бюджету на наступний рік. Італія відмовляється виконувати вимоги Єврокомісії.

Italien Haushalt l Italienische und Europäische Fahne am Quirinalspalast in Rom

Єврокомісія визначиться щодо бюджету Італії 21 листопада 14.11.2018

Брюссель готує нові висновки щодо головного фінансового документа Італії. У ЄС уже лунають заяви про готовність до санкцій щодо Рима.

Реклама

Докладно

До масових протестів у Франції призвели плани уряду підвищити акцизи на бензин і дизельне пальне

Як французам вдалося зібрати масові протести через бензин

Сотні тисяч протестувальників для Франції - не дивина. Але нинішні бензинові протести - особливі.  

Риму загрожують дисциплінарні заходи з боку Брюсселя через непоступливість щодо бюджету

Брюссель не пішов на поступки Риму щодо бюджету

Невдовзі ЄС може вдатися до дисциплінарних заходів проти Італії, застерігають у Єврокомісії. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  