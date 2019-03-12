Британія почала видавати паспорти без згадки Європейського Союзу

Попри перенесення Brexit британська влада вже зараз почала видавати громадянам країни нові паспорти без згадки Європейського Союзу на обкладинці. Перші такі документи надійшли в обіг 30 березня, повідомила у суботу, 6 квітня, речниця міністерства внутрішніх справ Великобританії, передає агенція AFP. Як відзначають у міністерстві, слова "Європейський Союз" на паспортах друкували відповідно до настанов Брюсселя, але ця рекомендація не носила юридично зобов'язального характеру. Одночасно видають паспорти і старого зразка, на обкладинках яких міститься інформація про Євросоюз.

Відповідні служби, які розробляли дизайн паспортів, виходили з того, що Сполучене Королівство вийде з Європейського Союзу 29 березня, повідомила 5 квітня газета The Guardian. Втім для британських громадян не буде різниці, з яким паспортом вони подорожуватимуть. Як повідомлялось, ЄС збереже безвізовий режим для британців навіть у випадку "жорсткого" Brexit.

В британському МВС додали, що зміна зовнішнього вигляду паспортів має пройти у два етапи. На першому обкладинка повинна залишатися червоною. Ближче до кінця 2019 року почнеться випуск синьої серії - такий дизайн використовувався у Великобританії близько 100 років тому.

Самостійно вибрати один з варіантів паспорту неможливо, відзначають в МВС. У міністерстві закликають громадян не турбуватися та запевняють, що "законодавчо обидва вони повністю легальні".

Спершу планувалося, що Великобританія вийде з Євросоюзу 29 березня. Втім після тривалих переговорів Brexit було перенесено на 12 квітня. Днями голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтермінований, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до цієї дати.

5 квітня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей попросила Євросоюз відкласти вихід Сполученого Королівства зі складу блоку до 30 червня. При цьому Мей допускає, що Brexit може відбутися і раніше, якщо парламент Великобританії врешті схвалить її угоду щодо виходу з ЄС.