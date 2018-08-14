Британські правоохоронці розслідують напад у Манчестері як теракт

Британська поліція розглядає скоєний у п'ятницю вранці, 11 жовтня, напад з ножем на один з торговельних центрів міста Манчестер як терористичну атаку. Поліція затримала 40-річного підозрюваного в нападі. Згодом йому повідомили про підозру в тероризмі та заарештували, передає інформагенція dpa з посиланням на британські ЗМІ, які наводять слова представників поліції.

Згідно з наявними даними, внаслідок атаки ножові поранення отримали чотири людини. Спочатку повідомлялося про п'ятьох потерпілих. Трьох потерпілих - двох жінок та одного чоловіка доставили з ножовими пораненнями до лікарень. Ще одній потерпілій надали допомогу на місці, повідомили в місцевій поліції. Видання Manchester Evening News інформує про одного тяжко пораненого серед жертв нападу.

Поки що про мотиви злочинця нічого не відомо. Справу розслідує антитерористичний відділ поліції.

Повідомляється, що в п'ятницю близько 11:15 за місцевим часом озброєний довгим ножем чоловік напав на відвідувачів торговельного центру Arndale, розташованого в центральній частині Манчестера. Спочатку йому протистояли двоє неозброєних поліцейських, але нападник переслідував їх після того, як ті викликали підмогу, передає AP.