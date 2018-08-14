 Британські правоохоронці розслідують напад у Манчестері як теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

Британські правоохоронці розслідують напад у Манчестері як теракт

Розслідуванням нападу в торговельному центрі Манчестера, скоєного у п'ятницю, займається антитерористичний відділ поліції. Затриманого підозрюваного звинуватили в тероризмі.

Напад на торговельний центр у Манчестері

На місці нападу на торговельний центр у Манчестері

Британська поліція розглядає скоєний у п'ятницю вранці, 11 жовтня, напад з ножем на один з торговельних центрів міста Манчестер як терористичну атаку. Поліція затримала 40-річного підозрюваного в нападі. Згодом йому повідомили про підозру в тероризмі та заарештували, передає інформагенція dpa з посиланням на британські ЗМІ, які наводять слова представників поліції.

Згідно з наявними даними, внаслідок атаки ножові поранення отримали чотири людини. Спочатку повідомлялося про п'ятьох потерпілих. Трьох потерпілих - двох жінок та одного чоловіка доставили з ножовими пораненнями до лікарень. Ще одній потерпілій надали допомогу на місці, повідомили в місцевій поліції. Видання Manchester Evening News інформує про одного тяжко пораненого серед жертв нападу.

Поки що про мотиви злочинця нічого не відомо. Справу розслідує антитерористичний відділ поліції.

Повідомляється, що в п'ятницю близько 11:15 за місцевим часом озброєний довгим ножем чоловік напав на відвідувачів торговельного центру Arndale, розташованого в центральній частині Манчестера. Спочатку йому протистояли двоє неозброєних поліцейських, але нападник переслідував їх після того, як ті викликали підмогу, передає AP.

DW.COM

Теракт у Манчестері: правоохоронці затримали ще одного підозрюваного

У рамках розслідування теракту в Манчестері правоохоронці затримали ще одного чоловіка за підозрою в причетності до скоєного нападу. Під вартою у Великобританії у зв'язку з нападом перебувають 14 людей. (29.05.2017)  

Великобританія згадала жертв минулорічного теракту у Манчестері

У першу річницю теракту в Манчестері, що стався на концерті Аріани Гранде та забрав життя 22 людей, в Великобританії згадали загиблих. (22.05.2018)  

Напад в Манчестері: інцидент, пов'язаний з тероризмом

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