Британські політики хочуть уникнути невпорядкованого Brexit

У британському парламенті працюють над кількома законопроектами, завдяки яким можна було б уникнути невпорядковаго виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це в неділю, 20 січня, повідомляють британські ЗМІ.

Одна міжпартійна група, зокрема, працює над пропозицією продовження переговорів з ЄС. Водночас група консерваторів готує пропозицію щодо припинення дії заяви про вихід з ЄС, що може допомогти Лондону виграти час. Цю ініціативу підтримує речник опозиційної Лейбористської партії.

Британський міністр торгівлі Ліам Фокс, однак, піддав ці ідеї критиці. За його словами, парламент цього тижня не має жодного права впливати на процес Brexit. Рішення про вихід Великобританії з ЄС, яке громадяни країни прийняли на референдумі, має виконуватися, вважає міністр.

Як повідомлялось, 21 січня британська прем'єр-міністерка Тереза Мей має повідомити депутатам парламенту про подальші плани уряду щодо Brexit. За даними видання Sunday Times, вона може запропонувати укласти двосторонню угоду з Ірландією, щоб запобігти прикордонному контролю між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 14 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Після того, як Мей представить так званий план "Б" щодо Brexit, визначено, що 29 січня у парламенті відбудеться голосування щодо нього.