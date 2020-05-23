Британські консерватори закликають до відставки радника Джонсона

Представники Консервативної партії Великобританії закликають піти у відставку головного радника прем'єр-міністра Бориса Джонсона Домініка Каммінгса. Наприкінці березня радник поїхав з Лондона у Дарем на півночі Англії, коли в країні вже було запроваджено карантин, а Джонсон закликав британців залишатися вдома. Крім того, в той період його дружина мала симптоми коронавірусного захворювання, повідомляє інформагенція Reuters у неділю, 24 травня.

В офісі Джонсона стверджують, що Каммінгс здійснив подорож, щоб "забезпечити належний догляд за його 4-річним сином, бо його дружина захворіла на коронавірусну хворобу". Низка міністрів та генеральний прокурор країни також заявляють, що ця подорож була виправданою. Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що уряд підтримує Каммінгса та додав, що радник не піде у відставку.

Опозиційні політики також закликали до відставки Каммінгса. Вони назвали його дії лицемірними в той час, коли мільйони британців залишалися в своїх домівках.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у Великобританії офіційно зареєстровано 258,5 тисяч випадків інфікування COVID-19, 36 757 осіб стали жертвами хвороби.