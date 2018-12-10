 Британські консерватори голосуватимуть за вотум недовіри Терезі Мей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Британські консерватори голосуватимуть за вотум недовіри Терезі Мей

"Комітет 1922" британського парламенту отримав 15 відсотків голосів депутатів-консерваторів за те, щоб провести голосування щодо висловлення недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей. Воно відбудеться ввечері у середу.

Консервативна партія набрала достатньо голосів для голосування щодо недовіри Терезі Мей

Консервативна партія набрала достатньо голосів для голосування щодо недовіри Терезі Мей

Консервативна партія Великобританії у середу, 12 грудня, голосуватиме щодо висловлення вотуму недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей. "Комітет 1922", до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, отримав необхідну кількість листів від депутатів Консервативної партії, щоб провести голосування, повідомив голова комітету Грем Брейді.

"Поріг в 15 відсотків парламентської партії для висловлення вотуму недовіри голові Консервативної партії був перевищений", - сказав він, передає агенція Reuters. Згідно з правилами Консервативної партії, для того, щоб ініціювати голосування за висловлення недовіри прем'єрці, 15 відсотків депутатів від партії повинні написати листа голові "комітету 1922", наразі відповідні листи до комітету надіслали вже 48 депутатів.

За словами Брейді, голосування відбудеться 12 грудня між 18.00 та 20.00 за місцевим часом. Голоси будуть підраховані одразу після голосування та оголошені ввечері. "З моєї власної точки зору, це явно в інтересах країни, а також уряду і Консервативної партії", - зазначив Брейді.

Реакція Мей

Сама Тереза Мей заявила, що вона іде на голосування щодо висловлення їй недовіри з "усім, що в мене є". Вона зазначила, що зміна лідера уряду може поставити Великобританію в зону ризику, а також загрожуватиме переговорам щодо Brexit. Зміна керівництва "створить невизначеність, коли ми менш за все можемо собі це дозволити" та приведе до ще більшого розколу, додала вона.

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Палата громад британського парламенту проголосує щодо проекту угоди про Brexit до 21 січня, повідомив речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей. (11.12.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у намаганні врятувати угоду щодо Brexit. Європейський Союз скликає 13 грудня екстрений саміт. (11.12.2018)

Щодо висловлення вотуму недовіри можуть голосувати 315 депутатів-консерваторів. Терезі Мей потрібна підтримка щонайменше 158 депутатів, якщо вона її отримає, то голосування за висловлення недовіри буде неможливим протягом року. Якщо вотум недовіри буде винесено, Мей доведеться піти у відставку як з посади лідера партії, так і з посади глави британського уряду. Вона також не зможе балотуватися на посаду голови партії.

Як повідомлялось, Тереза Мей перенесла на 21 січня голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутись в британському парламенті 11 грудня. Вона пояснила, що для підтримки угоди не набралося би потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Великобританія може відкликати рішення про вихід із Європейського Союзу в односторонньому порядку.

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