 Британський парламент підтримав план Мей, який може затримати Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Британський парламент підтримав план Мей, який може затримати Brexit

Якщо до 12 березня Тереза Мей не зможе домовитися з Брюсселем щодо угоди про Brexit, британський парламент голосуватиме за вихід країни з Євросоюзу без угоди або його відтермінування.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Британський парламент проголосував у середу, 27 лютого, на користь нової стратегії прем'єрки Терези Мей щодо Brexit, яка може привести до перенесення дати виходу королівства з ЄС. Депутати схвалили план з трьох пунктів, який дає прем'єрці більше часу для переговорів з Брюсселем. Якщо до 12 березня Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди з Євросоюзом, в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, передає агенція AFP.

Також парламент відхилив пропозицію опозиційної Лейбористської партії щодо "м'якого" виходу країни з Євросоюзу. Більшість депутатів нижньої палати парламенту висловились проти цього, повідомляє агенція dpa. Лейбористи пропонували щоб після Brexit Великобританія залишилась в митному союзі та єдиному ринку з ЄС. Після провалу голосування щодо їхньої пропозиції лейбористи вкотре заявили, що пропонують провести другий референдум щодо виходу країни з ЄС. "Лейбористи висунуть або підтримають поправку щодо проведення народного голосування, щоб запобігти руйнівному Brexit торі", - написав у Twitter речник партії Кейр Стармер.

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Опозиційна Лейбористська партія запропонує парламенту свій варіант виходу Великобританії з Євросоюзу, а якщо він не буде підтриманий, наполягатиме на проведенні повторного народного голосування щодо Brexit. (25.02.2019)

ЄС готовий надати Лондону більше часу для підготовки до виходу країни з блоку, але Великобританія має чітко визначитися зі своїми цілями, вважають лідери Німеччини та Франції. (27.02.2019)

Також на голосування була винесення поправка Національної партії Шотландії (SNP) про те, що Великобританія в жодному разі не повинна виходити з блоку без угоди, але її також не підтримали. Парламент також має роздивитися інші пропозиції щодо Brexit, зокрема, щодо забезпечення прав громадян ЄС у Великобританії після Brexit з угодою або без неї. Також на голосування винесена ініціатива щодо перенесення дати Brexit.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо її не схвалять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.

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Брюссель вважає, що в британському парламенті немає підтримки угоди про Brexit та пропонує перенести дату виходу з блоку. Втім, Тереза Мей сподівається на вихід з ЄС 29 березня з угодою.

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Опозиційна Лейбористська партія запропонує парламенту свій варіант виходу Великобританії з Євросоюзу, а якщо він не буде підтриманий, наполягатиме на проведенні повторного народного голосування щодо Brexit.

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Голосування щодо угоди з Євросоюзом про вихід з блоку у британському парламенті відбудеться за два тижні до самого Brexit. Тереза Мей продовжує переговори з Брюсселем.

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