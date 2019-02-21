Британський парламент підтримав план Мей, який може затримати Brexit

Британський парламент проголосував у середу, 27 лютого, на користь нової стратегії прем'єрки Терези Мей щодо Brexit, яка може привести до перенесення дати виходу королівства з ЄС. Депутати схвалили план з трьох пунктів, який дає прем'єрці більше часу для переговорів з Брюсселем. Якщо до 12 березня Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди з Євросоюзом, в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, передає агенція AFP.

Також парламент відхилив пропозицію опозиційної Лейбористської партії щодо "м'якого" виходу країни з Євросоюзу. Більшість депутатів нижньої палати парламенту висловились проти цього, повідомляє агенція dpa. Лейбористи пропонували щоб після Brexit Великобританія залишилась в митному союзі та єдиному ринку з ЄС. Після провалу голосування щодо їхньої пропозиції лейбористи вкотре заявили, що пропонують провести другий референдум щодо виходу країни з ЄС. "Лейбористи висунуть або підтримають поправку щодо проведення народного голосування, щоб запобігти руйнівному Brexit торі", - написав у Twitter речник партії Кейр Стармер.

Також на голосування була винесення поправка Національної партії Шотландії (SNP) про те, що Великобританія в жодному разі не повинна виходити з блоку без угоди, але її також не підтримали. Парламент також має роздивитися інші пропозиції щодо Brexit, зокрема, щодо забезпечення прав громадян ЄС у Великобританії після Brexit з угодою або без неї. Також на голосування винесена ініціатива щодо перенесення дати Brexit.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо її не схвалять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.