Британський парламент не підтримав "жорсткий" Brexit

Палата громад британського парламенту ввечері у середу, 13 березня, із незначною перевагою підтримала заклик до уряду за будь-якого сценарію уникнути виходу країни з Європейського Союзу без угоди з ним. "За" такий заклик проголосувало 312 британських депутатів, "проти" - 308. Згодом відбулося ще одне голосування за аналогічну пропозицію, авторкою якої була вже прем'єр-міністерка країни Тереза Мей. Вдруге голосів "за" було дещо більше - 321, "проти" проголосувало 278 депутатів.

Після цього Мей запропонувала до 20 березня втретє винести на розгляд Палати громад питання про затвердження угоди з Євросоюзом, яка була вже двічі відхилена британськими депутатами. У разі, якщо парламент підтримає угоду, британський уряд звернеться до Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу зі складу ЄС на три місяці - до 30 червня 2019 року. Голосування щодо цього плану у британському парламенті відбудеться у четвер, 14 березня.

Напередодні, 12 березня, парламент вдруге не підтримав угоду уряду про Brexit. Більшість депутатів-противників угоди були невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

14 березня парламент мав голосувати про відтермінування дати виходу з ЄС. Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату Brexit, то країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, заявив раніше Брюссель.

Раніше офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє вкотре наголосив, що без схвалення угоди Лондон не матиме перехідного періоду в відносинах із Брюсселем після Brexit.

Уряд Великобританії вже представив заходи на випадок неврегульованого Brexit. Зокрема, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу. Зараз Brexit запланований на 29 березня.