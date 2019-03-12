 Британський парламент не підтримав ″жорсткий″ Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Британський парламент не підтримав "жорсткий" Brexit

Парламент Великобританії проголосував проти виходу країни з Європейського Союзу без угоди з ним. Тереза Мей планує втретє винести на голосування угоду про Brexit.

Засідання британського парламенту

Засідання британського парламенту

Палата громад британського парламенту ввечері у середу, 13 березня, із незначною перевагою підтримала заклик до уряду за будь-якого сценарію уникнути виходу країни з Європейського Союзу без угоди з ним. "За" такий заклик проголосувало 312 британських депутатів, "проти" - 308. Згодом відбулося ще одне голосування за аналогічну пропозицію, авторкою якої була вже прем'єр-міністерка країни Тереза Мей. Вдруге голосів "за" було дещо більше - 321, "проти" проголосувало 278 депутатів. 

Після цього Мей запропонувала до 20 березня втретє винести на розгляд Палати громад питання про затвердження угоди з Євросоюзом, яка була вже двічі відхилена британськими депутатами. У разі, якщо парламент підтримає угоду, британський уряд звернеться до Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу зі складу ЄС на три місяці - до 30 червня 2019 року. Голосування щодо цього плану у британському парламенті відбудеться у четвер, 14 березня. 

Напередодні, 12 березня, парламент вдруге не підтримав угоду уряду про Brexit. Більшість депутатів-противників угоди були невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

14 березня парламент мав голосувати про відтермінування дати виходу з ЄС. Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату Brexit, то країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, заявив раніше Брюссель.

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12 березня парламент Великобританії знову голосуватиме щодо поданої урядом угоди про вихід країни з ЄС. Якщо Тереза Мей і цього разу зазнає невдачі, то, мабуть, варто чекати на перенесення Brexit. (12.03.2019)

У разі виходу Великобританії з ЄС без угоди Лондон скасує мита на більшу частину імпорту. Так британський уряд хоче уникнути підвищення цін. (13.03.2019)

Раніше офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє вкотре наголосив, що без схвалення угоди Лондон не матиме перехідного періоду в відносинах із Брюсселем після Brexit.

Уряд Великобританії вже представив заходи на випадок неврегульованого Brexit. Зокрема, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу. Зараз Brexit запланований на 29 березня.

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