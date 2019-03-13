 Британський парламент відмовився від другого референдуму щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Британський парламент відмовився від другого референдуму щодо Brexit

Палата громад британського парламенту категорично відхилила можливість проведення у країні повторного референдуму про вихід з Євросоюзу.

Парламент Великобританії голосуватиме щодо нового рефемендуму про Brexit

Парламент Великобританії голосуватиме щодо нового рефемендуму про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії у четвер, 14 березня, відмовилася підтримати проведення у країні повторного референдуму щодо виходу зі складу Євросоюзу. "За" відповідну пропозицію віддали свої голоси лише 85 депутатів, "проти" проголосувало 334 членів Палати громад.

Пропозиція висунути це питання на голосування була висунута опозиційними депутатами, новою партією Independent Group та деякими проєвропейським консерваторами.

Раніше найбільша опозиційна Лейбористська партія заявила, що підтримає проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.

На голосування в четвер винесено ще цілий ряд ініціатив, включаючи пропозицію втретє проголосувати за угоду з Євросоюзом, яку депутати вже двічі відкинули. Якщо розгляд цих заявок завершиться безрезультатно, на порядку денному залишиться питання щодо перенесення дати виходу країни з Євросоюзу. Напередодні парламентарії проголосували проти виходу з ЄС без укладення будь-якої угоди з Брюсселем.

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Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Великобританії з вимогою провести повторне голосування щодо виходу країни з ЄС. Вони заявляють, що під час першого референдуму громадяни не здогадувались про наслідки Brexit. (20.10.2018)

Британська прем'єрка має зробити послугу своїй країні і покінчити із хаосом, пов'язаним із Brexit. Тереза Мей повинна відмовитися від виходу Великобританії з ЄС та уможливити нові вибори, вважає Бернд Ріґерт. (22.01.2019)

На даний момент вихід з ЄС призначений на 29 березня. Поки парламент не погодить угоду британського уряду з Євросоюзом про вихід з блоку, зберігається загроза "жорсткого" Brexit. Уряд Великобританії вже представив заходи на цей випадок. Зокрема, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу. 

Нагадаємо, 23 червня 2016 року в Великобританії відбувся референдум, під час якого 51,9 відсотка виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС. 

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"За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту. "Проти" - 391. У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

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Маас назвав "сигналом розуму" результат голосування у Палаті громад британського парламенту. У виході Великобританії з ЄС без угоди з Брюсселем "не зацікавлений ніхто".

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