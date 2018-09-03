Бразилія: Лулі да Сілві знайшли заміну у президентських перегонах

72-річний екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва остаточно вибув з президентських перегонів. Кандидатом на посаду президента Бразилії від Робітничої партії висунули колишнього мера міста Сан-Паулу та екс-міністра освіти Фернандо Хаддада.

Нагадаємо, 31 серпня вищий виборчий суд Бразилії заборонив Лулі да Сілві брати участь у президентських виборах, задовольнивши таким чином скаргу генерального прокурора Ракеля Доджа та низки депутатів, які вимагали зняти кандидатуру екс-президента з виборів.

Лула да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, в середині серпня був зареєстрований кандидатом на майбутніх президентських виборах від Робітничої партії Бразилії, яку він очолює. За даними останніх соціологічних досліджень, да Сілва мав найвищий рівень підтримки серед населення - близько 40 відсотків.

Перший тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 7 жовтня 2018 року. У випадку, якщо переможець не визначиться у першому турі, другий раунд голосування має відбутися 28 жовтня.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003-го до 2010 року. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до 12 років в'язниці, визнавши його винним у корупції та відмиванні грошей. Лула да Сілва, який відбуває покарання з квітня 2018 року, заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.