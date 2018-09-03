 Бразилія: Лулі да Сілві знайшли заміну у президентських перегонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Бразилія: Лулі да Сілві знайшли заміну у президентських перегонах

Ув'язнений екс-президент Бразилії Лула да Сілва остаточно зняв свою кандидатуру з президентських перегонів у Бразилії. За крісло президента від Робітничої партії тепер змагатиметься Фернандо Хаддад.

Луїс Інасіу Лула да Сілва (л) та Фернандо Хаддад (фото з архіву)

Луїс Інасіу Лула да Сілва (л) та Фернандо Хаддад (фото з архіву)

72-річний екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва остаточно вибув з президентських перегонів. Кандидатом на посаду президента Бразилії від Робітничої партії висунули колишнього мера міста Сан-Паулу та екс-міністра освіти Фернандо Хаддада.

Нагадаємо, 31 серпня вищий виборчий суд Бразилії заборонив Лулі да Сілві брати участь у президентських виборах, задовольнивши таким чином скаргу генерального прокурора Ракеля Доджа та низки депутатів, які вимагали зняти кандидатуру екс-президента з виборів.

Лула да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, в середині серпня був зареєстрований кандидатом на майбутніх президентських виборах від Робітничої партії Бразилії, яку він очолює. За даними останніх соціологічних досліджень, да Сілва мав найвищий рівень підтримки серед населення - близько 40 відсотків.

Перший тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 7 жовтня 2018 року. У випадку, якщо переможець не визначиться у першому турі, другий раунд голосування має відбутися 28 жовтня.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003-го до 2010 року. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до 12 років в'язниці, визнавши його винним у корупції та відмиванні грошей. Лула да Сілва, який відбуває покарання з квітня 2018 року, заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

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Суд заборонив ув'язненому да Сілві боротися за крісло президента Бразилії

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не має права брати участь у президентських виборах, постановив Вищий виборчий суд. Утім, ув'язнений через корупцію екс-президент країни ще може оскаржити ухвалу. (01.09.2018)  

Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд. (16.08.2018)  

Коментар: Вирок екс-президенту Бразилії - корупціонеру та політичному кумиру

Успіх залишається успіхом. Незалежно від того, яким буде остаточний вирок екс-президентові Бразилії Лулі да Сілві, він не перекреслить його значного політичного внеску, вважає Астрід Пранґе. (13.07.2017)  

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