Бразилія: кількість жертв прориву греблі зростає

Під час пошуково-рятувальних робіт виявлені тіла вже 121 загиблого внаслідок прориву греблі у Бразилії. Зниклими безвісти вважаються 226 осіб, повідомила ввечері у суботу, 2 лютого, місцева рятувальна служба.

Як зазначив представник пожежної охорони штату Мінас-Жерайс, пошуково-рятувальна операція може тривати ще понад місяць. Він наголосив однак, що після 26 січня живих людей не знаходять. Зараз робота рятувальників сконцентрована в районі роздягальні, де під час прориву греблі могли перебувати співробітники бразильської гірничодобувної компанії Vale SA. Їй належав об'єкт, на якому сталася катастрофа, .

"Ми вважаємо, що знайдемо там ще тіла багатьох загиблих", - зазначив представник пожежної охорони, цитує агенція новин AP. Раніше рятувальники шукали постраждалих зокрема біля приміщення їдальні.

Як повідомлялося, прорив гребліна південному сході Бразилії стався 25 січня. Пошук тіл загиблих ускладнюють значні масштаби катастрофи: мулом залило територію площею близько 290 гектарів. У компанії Vale SA кажуть, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі накрили кількаметровою товщею бруду як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. До робіт залучені сотні рятувальників, спецтехніка, к тому числі й гелікоптери. На допомогу місцевим рятувальникам Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення.

Органам влади довелося евакуювати з зони техногенної катастрофи близько 24 тисяч людей. Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.). Керівництво ж Vale SA, незалежно від штрафу та зобов'язань, уже пообіцяло виплатити по 100 тисяч бразильських реалів (близько 27 тисяч доларів США. - Ред.) родинам кожного загиблого.