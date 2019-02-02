Бразилія: кількість жертв прориву греблі зростає

Під час пошуково-рятувальних робіт виявлені тіла вже 121 загиблого внаслідок прориву греблі у Бразилії. Зниклими безвісти вважаються 226 осіб, повідомила ввечері у суботу, 2 лютого, місцева рятувальна служба.
Як зазначив представник пожежної охорони штату Мінас-Жерайс, пошуково-рятувальна операція може тривати ще понад місяць. Він наголосив однак, що після 26 січня живих людей не знаходять. Зараз робота рятувальників сконцентрована в районі роздягальні, де під час прориву греблі могли перебувати співробітники бразильської гірничодобувної компанії Vale SA. Їй належав об'єкт, на якому сталася катастрофа, .
"Ми вважаємо, що знайдемо там ще тіла багатьох загиблих", - зазначив представник пожежної охорони, цитує агенція новин AP. Раніше рятувальники шукали постраждалих зокрема біля приміщення їдальні.
Як повідомлялося, прорив гребліна південному сході Бразилії стався 25 січня. Пошук тіл загиблих ускладнюють значні масштаби катастрофи: мулом залило територію площею близько 290 гектарів. У компанії Vale SA кажуть, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі накрили кількаметровою товщею бруду як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. До робіт залучені сотні рятувальників, спецтехніка, к тому числі й гелікоптери. На допомогу місцевим рятувальникам Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення.
Органам влади довелося евакуювати з зони техногенної катастрофи близько 24 тисяч людей. Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.). Керівництво ж Vale SA, незалежно від штрафу та зобов'язань, уже пообіцяло виплатити по 100 тисяч бразильських реалів (близько 27 тисяч доларів США. - Ред.) родинам кожного загиблого.
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Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів
Кількість загиблих зростає
Унаслідок прориву греблі на шахті з видобутку руди в місті Брумадіньо, що на південному сході Бразилії, загинуло щонайменше 58 осіб. Про це в ніч на понеділок, 28 січня, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. Крім того, ще 305 людей вважаються зниклими безвісти. Прорив греблі, яка стримувала відходи гірничих робіт, стався в п'ятницю 25 січня. Шахта належить бразильській компанії Vale SA.
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Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів
Рятувальники
У пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників, залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам. Через загрозу прориву іншої греблі в неділю рятувальні роботи були призупинені, але згодом поновлені. Із зони лиха довелось евакуювати близько 24 тисяч людей.
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Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів
У пастці
Багато людей опинилися в пастці, відрізаними від зовнішнього світу потоками води й мулу. Чимало людей перебувало в адміністративних будівлях шахти та їдальні, які теж опинились під лавиною. За словами рятувальників, товщина грязьового шару сягає в окремих місцях 15 метрів. Крім того, ця маса почала висихати, що ускладнює рятувальні роботи.
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Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів
Мільйони кубометрів мулу
Про причини трагедії офіційних повідомлень ще нема. Бразильські ЗМІ пишуть про халатність під час видачі ліцензії на відновлення гірничих робіт на шахті. Як повідомляється, гребля, де сталась трагедія, мала бути знесена ще 1976 року. Внаслідок прориву розлилося близько 13 мільйонів кубометрів грязі, котрі поховали під собою як будівлі компанії Vale, так і чимало будинків містечка Брумадіньо.
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Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів
3 мільярди на компенсацію
Тим часом суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках компанії Vale, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на Vale штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро).
Автор: Азад Сафаров