 Бостонський терорист: суд у США скасував смертний вирок Царнаєву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2020

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Бостонський терорист: суд у США скасував смертний вирок Царнаєву

Долю смертного вироку Джохару Царнаєву вирішать на нових слуханнях. В будь-якому разі організатор теракту у Бостоні залишатиметься у в'язниці до кінця свого життя.

Джохар Царнаєв - портрет під час судового засідання у Бостоні у 2015 році

Джохар Царнаєв - портрет під час судового засідання у Бостоні у 2015 році

Апеляційний суд першого округу США у Бостоні скасував смертний вирок, який було винесено Джохару Царнаєву - одному з організаторів терористичного акту під час Бостонського марафону у 2015 році. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 31 липня.

Суд виправдав Царнаєва за трьома пунктами обвинувачення та погодився із позицією захисту щодо того, що проведення суду у Бостоні завадило обрати неупереджених присяжних для розгляду справи. Тому тепер необхідно провести нові слухання, аби на тлі нових обставин вирішити, яке покарання має чекати на так званого бостонського терориста.

При цьому в суді відмітили - йдеться не про виправдання Царнаєва, який в будь-якому разі залишатиметься у в'язниці до своєї смерті. Нові слухання необхідні, аби з'ясувати, чи буде він страчений.

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Трамп назвав рішення суду "недолугим"

На рішення апеляційного суду вже відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши рішення суддів "недолугим". Він також використав цей привід для передвиборчої агітації, написавши, що його конкурент у президентських перегонах від Демократичної партії Джо Байден "виступає проти смертного вироку навіть для вбивць поліцейських та дітей".

Теракт під час Бостонського марафону було здійснено у 2013 році. Тоді два вибухи прогриміли неподалік від фінішу змагань. Від них загинуло троє людей, а більше 280 осіб було поранено. Що один з терористів, старший брат Джохара Тамерлан Царнаєв, був вбитий під час затримання.

Дивитись відео 02:35

Бостонський терорист постав перед судом

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