 Бородянський обіцяє новий законопроєкт про дезінформацію через два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Бородянський обіцяє новий законопроєкт про дезінформацію через два місяці

Головна мета закону про протидію дезінформації - убезпечити громадян від дезінформації, маніпулювання суспільною думкою, розповів у інтерв'ю DW міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Володимир Бородянський обґрунтовує необхідність закону про дезінформацію

Володимир Бородянський обґрунтовує необхідність закону про дезінформацію

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський відповів на критику суперечливого законопроєкту про протидію дезінформації. Це урядовець зробив у ексклюзивному інтерв'ю DW, опублікованому в вівторок, 18 лютого.

DW.COM

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За словами Бородянського, сам законопроєкт ще має пройти суспільне обговорення, перш ніж його вноситимуть на розгляд Верховної Ради. "Наступного тижня розпочне роботу робоча група з медіаюристів, яка почне пункт за пунктом опрацьовувати закон. За два місяці ми запропонуємо суспільству новий, оновлений текст закону", - розповів Бородянський.

Він також пояснив, що для українського уряду "свобода думки дуже важлива", тож цей законопроєкт "жодним чином не має обмежувати журналістську діяльність щодо таких елементів як розслідувальна журналістика, критичні висловлювання, критика влади тощо".

Захист громадян

Натомість Бородянський запевняє, що завданням авторів цього законопроєкту є "убезпечити українських громадян від дезінформації, від можливості маніпулювання суспільною думкою, що може призвести до спотворення суспільної думки і до загроз національній безпеці". "Тобто завдання - підвищити відповідальність людей, які розповсюджують інформацію щодо розповсюдження дезінформації", - переконує міністр. Сам закон про протидію дезінформації урядовець назвав законом "про право на знання правди".

Крім того, Бородянський запевнив, що закон "не буде ухвалено в тому вигляді, в якому він є зараз".

Покарання лише за систематичні порушення закону

Відповідаючи на питання DW, урядовець пояснив, що покарання, в тому числі й значні грошові штрафи, прописані в цьому законопроєкті, ухвалюватимуть лише в разі систематичних порушень щодо поширення дезінформації протягом року.

"Ув'язнення передбачено цим законом тільки за фінансування дезінформації, тобто за свідоме фінансування і друге - за організацію ботоферм", - наголосив Бородянський.

Щодо блогерів та користувачів соціальних мереж, які перепубліковують інформацію, котра може виявитися дезінформацією, міністр запевнив, що відповідальність несе лише першоджерело.

Нагадаємо, раніше законопроєкт уряду про протидію дезінформації спричинив різку критику з боку медійної спільноти, а також з боку моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Дивитись відео 18:43

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