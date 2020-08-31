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Борис Херсонський
Борис ХерсонськийФото: Dmytro Zhuravel

Борис Херсонський

Борис Херсонський - український поет.

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Борис Херсонський: вибрані публікації

Борис Херсонський

Борис Херсонський: Про антисемітизм в Україні

"Постаті українця та єврея - карикатурні. Однак ці карикатури зовсім не смішні", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
Борис Херсонський
Борис Херсонський
Гостьовий коментар
Суспільство
18 лютого 2022 р.
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Борис Херсонський: інші публікації

Український письменник Борис Херсонський

Борис Херсонський: Одеса - завершення коронавірусного сезону

Борис Херсонський: Одеса - завершення коронавірусного сезону

"День звільнення Одеси - 1 вересня, бо цього дня туристи покидають місто", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
Культура
31 серпня 2020 р.
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