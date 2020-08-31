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Борис Херсонський
Фото: Dmytro Zhuravel
Борис Херсонський
Борис Херсонський - український поет.
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Борис Херсонський: вибрані публікації
Борис Херсонський: Про антисемітизм в Україні
"Постаті українця та єврея - карикатурні. Однак ці карикатури зовсім не смішні", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
Борис Херсонський
Гостьовий коментар
Суспільство
18.02.2022
18 лютого 2022 р.
Пропустити розділ Борис Херсонський: інші публікації
Борис Херсонський: інші публікації
Борис Херсонський: Одеса - завершення коронавірусного сезону
Борис Херсонський: Одеса - завершення коронавірусного сезону
"День звільнення Одеси - 1 вересня, бо цього дня туристи покидають місто", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
Культура
31.08.2020
31 серпня 2020 р.
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